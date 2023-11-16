卸妝好物推介｜潔膚、美肌全效到位 5款人氣專櫃卸妝產品必入

養出好肌膚潔淨步驟不能馬虎，而卸妝產品在美容保養中相當重要，能有助提升膚質及護膚品的吸收力。而想在日常做好卸妝就要挑選有全效潔膚及護膚功能，不但能輕鬆徹底去除持久彩妝、帶走深入毛孔的污垢油脂，更能達致保濕提亮的修復，就能讓肌膚保持健康細緻！以下美編精選推介5款人氣專櫃卸妝產品，根據自己膚質及需要絕對有款適合，而且在「01網購」入手更抵，趁轉季就要做好卸妝還原淨肌！



MAC - 清透煥顏清爽卸妝油

MAC - 清透煥顏清爽卸妝油 200ml

卸妝最緊要乾淨，而且能一支有效能做哂清除眼唇及全面彩妝就夠哂方便啦！MAC 清透煥顏清爽卸妝油能溫和快速去除頑固彩妝、污染物同微塵，即使敏感皮膚同眼周弱敏肌都可以用。而且質地水感不油膩，潔淨後不繃緊，提升肌膚質感～

MAC - 清透煥顏清爽卸妝油 200ml (原價：$335)

優惠價：$245（最多可用12,200積分，抵消 $122 現金）

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THREE - 平衡精粹卸妝油

THREE - 平衡精粹卸妆油 185ml

轉季時肌膚容易有過敏問題，係依啲別日子使用天然產品相對能穩定肌膚，連卸妝潔面品都要「轉季」～THREE 平衡精粹卸妝油採用嚴選植物油及植物精華複方成分，天然成分100%，呵護肌膚同時徹底潔淨彩妝，舒緩肌膚敏感，帶來原有光澤及透明感！而且不單是彩妝，還可袪除UV防曬產品、空氣中的污染物質，改善油脂過剩的問題。

THREE - 平衡精粹卸妆油 185ml (原價：$450)

優惠價：$175（最多可用8,700積分，抵消 $87 現金）

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Bobbi Brown - 紓緩卸妝潔面油

Bobbi Brown - 紓緩卸妝潔面油 200ml

如果平日都偏向化淡妝或單塗防曬，卸妝產品的清潔力可挑選較溫和紓緩的種類，潔膚同時護膚。Bobbi Brown 的紓緩卸妝潔面油在美妝界都很有名氣，當中的滋養植物油複合物能使肌膚柔軟、有bling bling光澤感。獨特的水感輕油質地，能溫和溶解長效防水妝容，潔淨堵塞的毛孔的污垢與雜質，並保持肌膚水分。

Bobbi Brown - 紓緩卸妝潔面油 200ml (原價：$465)

優惠價：$228（最多可用11,400積分，抵消 $114 現金）

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Shu Uemura 植村秀 - 精萃潔顏油卸妝油

Shu Uemura 植村秀 - 精萃潔顏油 卸妝油 450ml - 綠茶 / 全能 / 覆盆子

提到要嚴選好用的卸妝油，植村秀的精萃潔顏油卸妝油系列絕對上榜，中性乾肌的美編都是忠粉！綠茶精萃潔顏油較適合暗沉肌膚，洗卸後柔嫩透亮，能達致抗氧保濕功效；全能奇蹟金萃潔顏油則能達到新生肌膚、抗氧化、柔滑細紋、亮白、修護、滋養、抗倦、舒緩、保濕8大功效，一瓶到位！另外淨透煥顏超淨白潔顏油蘊含備長炭，透過「吸附作用」祛除皮脂、污垢，有助死皮細胞脫落，加速細胞更新，提升肌膚亮麗光澤，款款都能全面潔淨及改善肌膚問題。

Shu Uemura 植村秀 - 精萃潔顏油 卸妝油 450ml - 綠茶 / 全能 / 覆盆子 (原價：$790)

優惠價：$465（最多可用16,200積分，抵消 $162 現金）

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EVE LOM - 卸妝潔面霜

EVE LOM - 卸妝潔面霜 100ml

曾被評譽為「世界上最棒的潔顏產品」，一瓶代替5種潔膚產品：眼部卸妝液、全面卸妝液、潔面乳、爽膚水及磨砂乳，不但能用作日常清潔，還能當作定時深層潔淨使用。EVE LOM 卸妝潔面霜含四種芳香植物精油，散發淡淡療癒氣味，膏狀質地配上附送的特製卸妝棉以打圈方式滲入毛孔潔淨，帶走彩妝、毒素及去除老化角質，肌膚變得更平滑細緻。

EVE LOM - 卸妝潔面霜 100ml (原價：$590)

優惠價：$368（最多可用18,400積分，抵消 $184 現金）

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