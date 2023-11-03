限時網購優惠｜全方位營養補給！澳洲首選 Swisse 補充品低至33折

想每日一小步為健康補給、注入滿滿能量活力，適量攝取天然營養補充品就是關鍵。來自澳洲NO.1維他命及保健食品Swisse，口碑好評不斷，勝在主要成分配方夠天然，而且更有多款Supplement照顧身體各類內外健康。現時係01網購精選嘅Swisse補充品更低至33折，針對護膚、都市病、男女健康都有齊，睇啱邊款就立即入手自用同送埋比身邊至親啦！



守護內外健康！ Swisse 5款必入多元補充品

1. Swisse - Ultiboost 高濃度有機聖潔莓片

Swisse - Ultiboost 高濃度有機聖潔莓片 60粒

女性最不適、情緒不穩的日子就是每個月經期來臨的前後，想要舒緩身心不適感覺，就要識得保養子宮。而Swisse Ultiboost高濃度有機聖潔莓片，特別適合容易M痛同M期唔準嘅你，不但能保持女性荷爾蒙平衡，幫助緩解情緒多變、腹脹等經前綜合征常見症狀。持續服用更可令月經週期變得規律！

Swisse - Ultiboost 高濃度有機聖潔莓片 60粒（原價：$260）

優惠價：$105（最多可使用3,600積分，抵消 $36現金）

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2. Swisse – Ultiboost 男士 / 女士養髮營養膠囊

相信唔少人都聽過「頭髮緊要過條命！」，無論男定女都希望擁有健康濃密的頭髮，尤其都市人脫髮問題嚴重，絕對要正視頭皮健康。 Swisse Ultiboost 養髮營養膠囊分別有男女配方，男士配方針對促進頭皮細胞生長及減少脫髮問題；而女士配方則改善頭髮的強硬及光澤度， 買比爸爸媽媽或者另一半齊齊維持頭皮健康啱晒啦！

Swisse – Ultiboost 男士 / 女士養髮營養膠囊 60粒（原價：$288）

優惠價：$110（最多可使用3,800積分，抵消 $38 現金）

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3. Swisse Beauty - 金裝抗糖再生煥膚片

Swisse Beauty - 金裝抗糖再生煥膚片 60粒

抗糖保養你改善肌膚老化嘅保養法之一，配合埋supplement就事半功倍啦！Swisse Beauty 金裝抗糖再生煥膚片含有阿爾法硫辛酸、肉桂、豐富維他命和礦物質等優質美容配方，同時促進糖和碳水化合物的代謝，保持健康的皮膚屏障，提升緊緻及彈性，成個人望落年輕返晒！

Swisse Beauty - 金裝抗糖再生煥膚片 60粒（原價：$445）

優惠價：$178（最多可使用6,200積分，抵消 $62現金）

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4. Swisse - Ultiboost 護肝排毒片 60粒

Swisse - Ultiboost 護肝排毒片

都市人成日都作息唔定時、捱夜多應酬，長期落去會令肝臟同消化系統較易出毛病，所以平日都要幫佢哋排排毒。Swisse Ultiboost 護肝排毒片中的天然成分能強化肝功能，處理和分解體內的廢物，緩解消化不良及腹脹問題，提早預防肝膽疾病。

Swisse - Ultiboost 護肝排毒片 200片（原價：$398）

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5. Swisse - Ultiboost 護眼葉黃素

Swisse - Ultiboost 護眼葉黃素 60粒

成日要對住電腦Mon又係「低頭族」嘅你，守護雙眼健康非常重要。每日一粒Swisse Ultiboost 護眼葉黃素，有助於保護眼部細胞免受自由基的傷害，並促進眼部血液循環，減輕眼睛疲勞及紓緩眼乾紅筋，60粒份量日日keep住食，視力都會大大提高！

Swisse - Ultiboost 護眼葉黃素 60粒（原價：$435）

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