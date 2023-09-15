本地高質按摩店推介｜日月最多全職按摩師　身心靈療程享片刻寧靜

辛勞工作過後，能夠享受舒適的人手按摩就最好不過，選擇一間安全、信譽良好的高質按摩店，給自己最療癒的獎勵！坊間的按摩店眾多，不少更結合美容療程、café、髮型屋，按摩服務質素的確令人存疑，而擁全港最多全職按摩師傅的日月・按摩，絕對是精益求精，專心一意做好按摩。日月・按摩一直堅守陰與陽、內與外、人與大自然之間的平衡的理念，從嚴謹的按摩師培訓、舒適整潔的環境、照顧港人身心靈需要的按摩療程，到獨家企業按摩服務，媲美五星級酒店享受，讓你在繁囂的生活之中，為身心靈找一個寧靜的避風港。



全職按摩師穩定性高 泰藉按摩師主理泰式古法按摩

相信經常按摩朋友都會認同，按摩師傅的手法是最重要的一環。身體最誠實，難得找到心儀的按摩師傅，當然希望能長期光顧並選擇指定師傅。於旺角、尖沙咀及西營盤均有設有分店的日月・按摩，約有70至80個全職按摩師傅，可說是全港之最，其中更有45位是泰藉全職按摩師傅，客人可自由選擇本地或泰藉師傅。日月・按摩所有按摩師傅都接受過專業培訓，加上規模龐大，按摩師傅穩定性高，再無試新師傅的擔憂，質素自然有保證。

旺角、尖沙咀及西營盤以外，日月・按摩亦與東隅酒店合作，無論是否酒店住客都可以預訂獨家酒店按摩服務，在海景套房享受專業的按摩服務，來一趟放鬆身心的staycation。

簡約的裝修、柔和燈光，踏入日月・按摩的一刻，已開啟放鬆身心的治療之旅。

日月・按摩提供大受港人喜愛的泰式按摩，包括古法泰式按摩、泰式全身按摩，亦有熱石按摩、足療 Foot Spa、磁叉按摩療程等其他按摩療程。值得一提的是，這裡的泰藉按摩師傅精通泰式古法全身按摩手法，糅合傳統瑜伽伸展動作和呼吸技巧，頓時放鬆筋骨。以後不用北上或飛泰國，都可以隨時輕鬆預約指定師傅，享受到正宗按摩。

特色阿育吠陀療程 照顧身心靈健康

除了泰式、足底按摩，日月・按摩更照顧每位客人的身心靈健康需要，特設阿育吠陀身心平衡養生療程，療程根據風型、火型、或水型不同體質作出合適的按摩治療，體貼每位客人的需要配。療程配以頌缽音療，其「頻率共振」由外到內放鬆肌肉、淨化負能量、鎮靜情緒以及療癒身心，助你驅走煩惱，重拾澄明思維，感覺煥然一新，最適合生活壓力大的朋友。

獨家企業按摩服務 為員工提供最窩心的福利

漫長會議後肩頸酸痛、長時間站立小腿疲勞，如果公司可以提供按摩福利，相信是不少上班族的心願，亦是企業提升員工歸屬感的最佳方案。日月・按摩為城中大企業提供罕見的企業按摩服務，備受Chanel、SHISEIDO、MUJI、FWD、保柏等企業支持。日月・按摩會派出經驗豐富的資深按摩技師提供辦公室按摩服務，於辦工空間內提供特設按摩體驗，讓員工感受到公司的關懷，同時亦有出售按摩禮券，企業可以贈予員工以提升士氣，絕對是最貼心又令人羨慕的員工福利。

此外，日月・按摩由即日至9月 28日舉辦「日月中秋兩團圓」慈善活動，有興趣的朋友可以100蚊享有15分鐘肩頸按摩，療程費用將全數撥捐購買福袋，會於中秋當日預備500份糧油福袋派俾長者，放鬆身心又做到善事，立即預約啦！

日月・按摩

Instagram：sunandmoon.massage

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Website：www.sunandmoonhk.com

地址：尖沙咀柯士甸道134號太極大樓地舖（佐敦站D出口）

西營盤忠正街8號藝里坊1號1樓3號舖（西營盤地鐵站B3出口）

旺角角洗衣街203號地舖

(資料及相片由客戶提供)