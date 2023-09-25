脫毛同時護膚先夠好？即睇空姐、KOL口耳相傳、私藏脫毛口碑店

脫毛已經是每個女生必做的事，不少人都會上網搜尋，想找一間好的脫毛公司，但結果往往都給擁有海量廣告及種下不少「農場文」質數參差的脫毛公司「洗版」，但其實坊間可能有更多更好的選擇。所以今次特別為各位絲打找到一間空姐、KOL私底下互相推介、被她們公認為脫毛效果十分好的口碑店Lumière肌源再生專家（下文簡稱：Lumière）介紹給大家，以下將會解構Lumière有何賣點，如何不取巧，單單憑專業的脫毛技術及服務，就贏得大家的推薦！



脫毛後肌膚問題未解決？「雙效極緻脫毛技術 」脫毛同時淨肌更生

網上討論區所見不少女生在脫毛後都有皮膚變乾或有毛髮倒生的問題，或肌膚的問題在脫毛後更加令人清楚看到，打破了不少人以為脫毛後肌膚就會自然變得白滑的想法。Lumière能夠成為口碑店，原來是因為Lumière脫毛療程一早就了解到不少女生在脫毛前，多年累積下來已因毛髮衍生出肌膚問題，當中包括毛髮倒生、毛孔閉塞、暗瘡、毛囊發炎、色素沉澱、異味等，所以特別採用「雙效極緻脫毛技術」，為大家脫毛，同時助你亮肌，更生皮膚質素！而Lumière已累積超過305,760次療程經驗，有98%用家推薦療程及99%用家認同雙效極緻脫毛技術更能全面改善肌膚問題，口碑絕對無花無假！

國際認證脫毛技術２個步驟知多啲！

Lumière「雙效極緻脫毛技術」主要分為2個步驟，首先採用Candela GentleLase Pro激光脫毛儀器，幫大家先脫毛淨肌。而Lumière更已連續10年為Candela授權治療中心，具專業認可，獲FDA及歐盟CE認證，為全球No.1激光脫毛技術，被美國雷射醫學會認證，波長755nm的光源為現時確定對黃皮膚及白皮膚毛髮最有效和全球最佳的脫毛技術。

而女生們在Lumière亦不用怕激光脫毛會令你皮膚紅腫，因為Candela嶄新技術內置專利Dynamic Cooling Device™技術，智慧型動態冷卻系統，可釋出-20度霧態冷凍劑可紓緩及鎮靜因激光引起的毛孔紅腫，令過程更安全及舒適！而且儀器更內置Artificial-Intelligence人工智能系統，會因應你的毛髮粗幼度、膚色及毛囊深度而製定自動高效激光能量，絕不「過激」！

女生最怕美容公司用次貨，Lumière已連續10年為Candela授權治療中心，具專業認可，獲FDA及歐盟CE認證，是大家信心之選。

而第2步肌膚更新，就會分別進行可以清潔毛孔中的油脂污垢，加強毛囊健康，減少毛髮倒生的機會的「SHA煥發肌源更生身體療程」； 提升細胞代謝力，以改善色素不均及色素沉澱現象的「1064nm激光淨白身體療程」及擊退頑固暗粒、收細毛孔的「Pitera酵素水漾更生身體療程」，全方位照顧你的脫毛後的肌膚需要！

Lumière激光脫毛療程更給予客戶永久保養，療程獲終生承諾，令大家可以放心！

專業服務成賣點！6大專研方案安全又高效

Lumière除了療程吸引，其專業的服務亦是不少女生大讚的原因。其極緻療效專研團隊，每位都需要接受為期6個月的專業入職培訓，需要精通精密儀器分析，掌握光學、毛髮、肌膚、藥理及家居護理知識，為客人度身量制針對性方案。

Lumière極緻療效專研團隊，每位都需要接受為期6個月的專業入職培訓，當中通過美國激光權威Candela 官方考核，確保療程服務及效果達到國際級水平。

而在進行療程前更會先進行6大專研方案，首先進行「分析」，世界級標準S.A.M科學化激光評估分析及 專業AI肌源皮膚分析；再「建議」因應精密分析結果，度身量制針對性方案；之後就數據化追蹤分析，互動「監察」架構，顧客可隨時了解細胞及肌源健康狀況； 個人專屬專研團隊緊密、貼心地「跟進」療程進度，了解客人療程後的皮膚狀況；顧客亦可隨時與個人專屬專研團隊了解及查核療程進度，以「檢討」肌膚現況及療程，最終將肌膚療效「提升」！

同場加映：免費體驗 + $980新客限時優惠！

看完已經想心思思想試？Lumière最近正進行兩款不同的新客限時優惠，亦有免費體驗提供，大家不妨到Lumière官方網頁立即登記！

優惠A：$980 腋下/上唇/比堅尼V線 (永久保養) + SHA煥發肌源更生療程2次

優惠B：$980 熱門脫毛部位1+1組合 - 任選1個熱門脫毛大部位脫毛療程1次（可選全比堅尼/全面/上/下背/上/下手臂/大/小腿） +該部位膚質更生療程1次

（資料及相片由客戶提供）