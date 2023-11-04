Harvey Nichols 國際時尚品牌割引6折起 入手型格秋冬Family Look

來到年尾，相信各位潮人都有大大少少的Party要出席，已成家立室的潮人們當然要帶同前世男/女朋友一同出席！想一家人一出門就成為焦點，時尚又不失溫馨感的家庭裝成為關鍵。高端英國時尚百貨Harvey Nichols，就引入了來自世界各地的精選時尚名牌，除了不同風格的男、女裝，更有可以同潮爸潮媽Perfect Match的童裝，任你配搭！趁Harvey Nichols減價低至6折起，立即入手為Party做足穿搭準備！



匯聚國際時尚品牌 冬季減價低至6折起

來到11月，潮人們是時候為將到來的聖誕節好好儲定出席各大Party的戰衣！想要找不同品牌、Style的時尚單品，大可不必廢周張東奔西走，只要到Harvey Nichols太古廣場店就可找到由時裝買手們精心搜羅，來自世界各地的國際時尚單品、配飾美妝產品、珠寶和手錶。想行得更過癮，就可到佔地近 60,000 平方尺、共五層高的Harvey Nichols 置地廣塲店。

終於等到期待而久的冬季減價，Harvey Nichols 太古廣場店及置地廣塲店，由即日起，男、女、童裝，各大品牌例如3.1 Phillip Lim、ANDERSON BELL、kolor、Marc Jacobs 、Monse、Philosophy Di Lorenzo Serafini、rag & bone、Stand Studio、TOGA 、HELMUT LANG、SOLID HOMME、Song for the Mute、A-COLD-WALL*、Feng Chen Wang、kolor BEACON、Y/PROJECT、WOOYOUNGMI、C.P. Company、JW Anderson等等單品最低減至6折起！睇中已久又未入手的話，現在就是掃貨好時期！

霸氣低調奢華 剛柔並重女強人

現今女性，無論是否已成家立室，都可以在任何範疇獨當一面，展現不同個性。今季Harvey Nichols 就引入了不少以Power Women及Quiet Luxury為主題的單品。想到Power Women，必定第一時間想到以Power Suit及金屬搖滾味聞名天下的BALMAIN，強烈的線條及金屬配件，讓女性演釋出剛強的感覺。而有「貼身剪裁之王」之稱的Alaïa，則讓女性展現出最美輪廓，刻劃出另一種霸氣。然而非每天都要霸氣側露，Alexander Wang簡約流暢的剪裁，就展現出永不過時的獨特中性美學。而MM6 MAISON MARGIELA延續主線的低調奢華，同時穿出街頭風格，無疑是衣櫃必需單品！

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打造Mini Me變身迷你時尚達人

除了展現自己的個性與品味，潮媽潮爸們當然不能忽略寶貝們的穿搭。讓寶貝變身為迷你時尚達人！一件只是印上卡通公仔的童裝，當然不可能滿足一眾潮媽潮爸！在Harvey Nichols，就可以找到BALMAIN Kids、Chloé、Emporio Armani Junior、Little Marc Jacobs、MM6 Kids、Moschino、Off-White™、Palm Angels、Stella McCartney Kids及UGG等品牌童裝，不單可以讓小朋友穿出個性，更可以跟爸爸媽媽襯成親子裝！

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潮爸都可以穿搭親子裝

不少人覺得親子裝就是要一式一樣，所以大多只局限於媽媽與子女之間，而爸爸們就比較少有親子穿搭。其實，只要爸爸與孩子在風格、顏色或布料上match得宜，一樣可以穿出既有型格又溫馨的親子裝。Harvey Nichols今季男裝就充滿了玩味復古風及舒適氛圍，HELMUT LANG、SOLID HOMME、Song for the Mute、Feng Chen Wang、kolor BEACON、Y/PROJECT、C.P. Company、JW Anderson等。特別值得一提的是韓國潮牌Wooyoungmi, 還有近年人氣倫敦品牌A-COLD-WALL* 以及日牌FACETASM，充滿玩味之餘又不失時尚，正好與孩子們Mix & Match,與孩子搭配出型格親子造型！

趁著Harvey Nichols減價優惠低至6折起，立即到太古廣場或置地廣塲Harvey Nichols大手掃貨！

Harvey Nichols

店鋪地址：

置地廣塲（中環皇后大道中15號）

太古廣場店（金鐘金鐘道88號）

（資料及相片由客戶提供）