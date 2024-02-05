護膚油｜奶油肌不是夢 6款專櫃及開架護膚油 最低$113入手！

天氣乾燥時淨用潤膚霜未必夠，而使用油分產品就能補濕同時補油，鎖住肌膚水分，令肌膚更潤澤亮！小編精選由人氣專櫃 Cle de Peau、La Mer，到Trilogy、彩豐行等平價開架嘅護膚油都有心水推介，款款都備受好評，以01網購優惠價入手更抵，最低$113就買到。今個冬日試吓將保養品混合護膚油使用，絕對會為每吋肌膚帶來無比滋潤嘅體驗！



細嫩潤澤肌膚必備！ 6款高功效護膚油推介

1.Kiehl's - 深夜奇蹟修復精華露30ml

Kiehl's - 深夜奇蹟修復精華露30ml

捱夜救星，一晚夜回復彈性，細緻透亮。這款Kiehl's 蘊含10種天然植物精油 ，有效夜間擊退倦怠肌膚，改善細紋，回復彈性。 含新抗氧化成分熱情花精油，有效促進肌膚膠原蛋白新生。

Kiehl's - 深夜奇蹟修復精華露30ml（原價：$430）

優惠價：$333（最多可使用6,600積分，抵消 $66 現金）

2. Cle de Peau - 全效修護精華油

Cle de Peau - 全效修護精華油 75ml

Cle de Peau全效修護精華油由先進護膚科技研發，經皮膚科專科醫生測試認可，蘊含品牌獨家開發嘅溶解絲心蛋白成分，維持細胞離子通道最佳運作。有效滋潤肌膚，減少粗糙。質地輕盈柔滑，減少乾燥及細紋，令肌膚更透亮飽滿！而且除咗臉部外，用於身體同頭髮都無問題，由頭到腳都散發潤澤光芒！

Cle de Peau - 全效修護精華油 75ml（原價：$1,968）

優惠價：$728（最多可使用14,500積分，抵消 $145 現金）

3. LA MER - 再生活膚精華油

LA MER - 再生活膚精華油 30ml

貴婦級LA MER護膚品以保濕修護為主打，而品牌皇牌精華油也相當出色！特殊海洋成分有效保濕提亮、撫平細紋，雙重質感配方注入源源水份，肌膚變得嬌嫩柔滑，同時彈潤度及緊緻度都大大提升。建議用時要將精華滴在手法搓暖，抹在乾燥部位能更易滲透吸收！

LA MER - 再生活膚精華油 30ml（原價：$2,475）

優惠價：$1,438（最多可使用28,700積分，抵消 $287 現金）

4. Trilogy - 有機認證玫瑰果油

Trilogy - 有機認證玫瑰果油 45ml

油性護膚品可以滋潤肌膚外，更可淡疤？Trilogy有機認證玫瑰果油CP值超高，有來自於智利高山區的玫瑰果種籽和果實所萃取出的珍貴精華，醫學實證可減淡皺紋及改善各種肌膚問題，如膚色不均、淡化疤痕、斑點、皺紋，令肌膚回復柔嫩年輕狀態。不含化學成份，無論大人BB都可以用得安心！

Trilogy - 有機認證玫瑰果油 45ml（原價：$377）

優惠價：$155（最多可使用3,400積分，抵消 $34現金）

5. 彩豐行 - 有機玫瑰果油

彩豐行 - 有機玫瑰果油30ml

源自英國嘅有機玫瑰果油透過冷壓法從玫瑰果實中提取萃取，富含Omega3及6等必需脂肪酸，為肌膚細胞提供營養。同時亦蘊含強效抗氧化物維他命，有效修復倦怠肌膚，改善色斑、皺紋等衰老跡象，回復細嫩亮白肌膚。嚴選100%純野生玫瑰果實。質地輕盈，輕易滲透，更可用於頭髮改善受損髮質！

彩豐行 - 有機玫瑰果油30ml（原價：$119.9）

優惠價：$113（最多可使用2,200積分，抵消 $22現金）

6. BlancNeige - Mother Yuki Cosme 純天然魚油

BlancNeige - Mother Yuki Cosme 純天然魚油 20ml

除了內服補充魚油外，直接由外搽入肌膚，效果double up！BlancNeige Mother Yuki Cosme純天然魚油，純天然日本製造，特有專利技術抽取變為脂肪酸，是接近人體皮脂分泌的天然油，為極乾燥肌膚帶來深層滋潤。質地更水漾輕盈，深層滋潤地令肌膚更易吸收，特別適合乾燥龜裂、敏感及濕疹皮膚使用。

BlancNeige - Mother Yuki Cosme 純天然魚油 20ml

優惠價：$298（最多可使用5,900積分，抵消 $59現金）

告別乾敏肌！更多冬日必入護膚油推介 ▶ https://bit.ly/3sYOlsR

又心郁郁想買嘢？即玩購物狂指數測試 ▶ https://hk01.app.link/9cTNP2GeABb ，完成後新會員更可領取$10網購優惠劵添！

要消費得精明，除咗用消費券外，記得用埋「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品，實行一路買一路賺盡優惠呀！