情人節男朋友禮物2024｜8款窩心禮物推介$198起 Kiehl's套裝$288

【情人節2024】情人節送禮是份心意，亦是女生需要的儀式感，但其實男生同樣需要！要用一份禮物打動對方的心絕不容易，以下推介8款窩心實用的養膚護理實用好物，讓平日懶於護理的男友更有「面子」，同時表達滿滿的愛意，感情快速升溫呀！



情人節禮物男朋友2024｜1. Kiehl's - 男士全效保濕乳 125ml

Kiehl's - 男士全效保濕乳 125ml

男友懶於護膚，每次約會都膚色暗啞無精神？想根源改善由洗面做起！含多種滋養成分，有助撫平累積的粗糙角質，同時鞏固肌膚屏障，抵禦日曬或環境污染。當中更加入維他命C及葡萄糖苷，高效煥亮暗沉膚色、喚醒疲憊肌膚，讓肌膚重拾健康光澤，一支重拾男友神顏！

Kiehl's - 男士全效保濕乳 125ml （原價$555）

優惠價：$228 （最多可使用4,500積分，抵消 $45 現金）

情人節禮物男朋友2024｜2. 【情人節優惠套裝】Kiehl's - 男士全效潔面啫喱 250ml + Kiehl's - 男士全效爽膚水 250ml

【情人節優惠套裝】Kiehl's - 男士全效潔面啫喱 250ml + Kiehl's - 男士全效爽膚水 250ml

為情人節推出的特別優惠套裝，一套有齊潔面啫喱及爽膚水，全面護理肌膚CP值更高！潔面啫喱含咖啡因、薄荷、維他命E及柑橘萃取物，有助喚醒肌膚，頓時令肌膚感覺清爽，而且更能減低男友剃鬚時的刺激及不適感；全效爽膚水則能平衡油脂、擊退浮腫及抗氧化滋養一支做到，冰涼質感亦大大紓緩肌膚，補水不緊繃，打造活力光澤肌，舒適感滿分！

【情人節優惠套裝】Kiehl's - 男士全效潔面啫喱 250ml + Kiehl's - 男士全效爽膚水 250ml（原價$590）

優惠價：$288 （最多可使用5,700積分，抵消 $57 現金）

情人節禮物男朋友2024｜3. Lazy Society - 積雪草刮鬍凝膠 300ml

Lazy Society - 積雪草刮鬍凝膠 300ml

剃鬚容易剃傷流血、刺痛、紅腫等問題，更會導致生暗瘡、黑印及脫皮，最後面部會乾燥如「沙紙」！成分均為溫和「EWG Green」，當中含優質積雪草成分，有助舒緩剃鬚過程中的敏感及刺激，同時不斷注水，保持剃鬚後健康的膚質。水凝膠質地柔軟有彈性，打造親膚順滑剃鬚效果，呵護男友光滑嫩肌。

Lazy Society - 積雪草刮鬍凝膠 300ml（原價$520）

優惠價：$216 （最多可使用4,300積分，抵消 $43 現金）

情人節禮物男朋友2024｜4. 彩豐行 咖啡因健髮育髮精華100ml

彩豐行 咖啡因健髮育髮精華100ml

除了送上護膚品外，護髮用品也是不錯的選擇。面對日常繁忙工作，男士們亦有機會出現壓力脫髮，彩豐行育髮精華含咖啡因及生長因子活髮成分，能修復、強健及鞏固髮根，同時刺激頭髮毛囊組織，促進頭髮再生，髮質回復健康亮澤，絕對是貼心之選！

彩豐行 咖啡因健髮育髮精華100ml（原價$259.9）

優惠價：$246.9 （最多可使用4,900積分，抵消 $49 現金）

情人節禮物男朋友2024｜5. 【每人限購一次】Yanis Beauty 男士果酸面部

【每人限購一次】Yanis Beauty 男士果酸面部

利用果酸高效煥膚，加速平日累積的老化角質自然脫落，同時令阻塞毛孔的過剩油脂自然褪出，擺脫色素沉澱問題，面部煥然一新！一次療程做到補水活膚、收細毛孔、改善黑頭粉刺及炎性暗瘡，即時見效懶人男友更有「面子」。

【每人限購一次】Yanis Beauty 男士果酸面部

優惠價：$198 （最多可使用3,900積分，抵消 $39 現金）

情人節禮物男朋友2024｜6. COACH - 時尚經典男性淡香水 100ml

COACH - 時尚經典男性淡香水 100ml

香水絕對能大大提升男士嘅氣質同魅力！來自美國COACH的時尚經典男性淡香水，不但包裝高雅大方，內裏香味更沒有一般印象中男士古龍水的濃烈，更多的是充沛生活精力的淡淡嘅香味，一噴頓時開朗清爽，而且$500不到便能入手100ml，買多支備用都不心痛！

COACH - 時尚經典男性淡香水 100ml（原價$988）

優惠價：$468 （最多可使用9,300積分，抵消 $93 現金）

情人節禮物男朋友2024｜7.【情人節優惠套裝】VERSACE - 海神女士淡香水 100ml + VERSACE - 愛神 愛羅斯 男士淡香水 100ml

VERSACE - 海神女士淡香水 100ml + VERSACE - 愛神 愛羅斯 男士淡香水 100ml

想令彼此「甜度」再升級？建議入手這套VERSACE為情人節打造的甜蜜淡香水套裝！女士的海神淡香水探用可愛的磨砂藍色玻璃瓶包裝，加上標誌性的金色美杜莎，猶如其花果及木質香般動人；男士的愛神淡香水同樣採用花果香，但加重了木調的比重，以柑橘苔蘚調帶出神秘感香氣，兩支一起用絕對是羡煞旁人的「天生一對」！

【情人節優惠套裝】VERSACE - 海神女士淡香水 100ml + VERSACE - 愛神 愛羅斯 男士淡香水 100ml（原價$1,701）

優惠價：$999 （最多可使用19,900積分，抵消 $199 現金）

情人節禮物男朋友2024｜8.【情人節優惠套裝】SK II - 男士活能神仙水 230ml X 2件

SK II - 男士活能神仙水 230ml X 2件

若然女士們有多一點點預算，可考慮這套養膚神器套裝，以41折價錢入手超值！蘊含超過90% PITERA™成及超過50種微量養分，全方位幫助男士肌膚變得順滑、緊緻、減少油光，同時改善肌膚亮澤度，令男友擁有亮麗嫩肌無難度！

【情人節優惠套裝】SK II - 男士活能神仙水 230ml X 2件（原價$4,518）

優惠價：$1,878 （最多可使用37,500積分，抵消 $375 現金）

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