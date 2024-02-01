2月限時網購優惠｜Fresh護膚品低至35折 注入保濕鎮靜玫瑰活力！

冬天最緊要就係保濕，加上乾燥天氣敏感狀況隨時來襲，當然要挑選最合適的急救鎮靜護膚品！Fresh玫瑰系到長期人氣熱賣，現時全線系列做緊限時優惠，除了玫瑰系，其他人氣產品包括：紅茶瞬間修護面膜只需$320，火山茶萃強韌激活精華只需$588就買到！仲有多款Fresh護膚品等緊你，立即睇趁優惠期間帶哂佢哋走啦！



Fresh 人氣皇牌護膚 高效保濕舒緩、回復健康屏障

1. Fresh - 火山茶萃強韌激活精華

Fresh - 火山茶萃強韌激活精華 50ml

想去除因為捱夜、不良生活習慣而引致的肌膚瑕疵？火山茶激活精華可激活肌能韌性和抵禦引致衰老的生活環境壓力，使用後能令肌膚平滑緊緻，充滿彈性，並明顯細緻毛孔，均勻膚色，同時有助強化屏障，鎖住水分防止流失！

Fresh - 火山茶萃強韌激活精華 50ml (原價：$950)

限時優惠價：$588（最多可使用11,700積分，抵消 $117 現金）

2. Fresh - 紅茶酵素抗污染精華水

Fresh - 紅茶酵素抗污染精華水 250ml

人氣產品之一紅茶酵素抗污染精華水，以皇牌成分Kombucha（紅茶酵素）作為核心成分，做24小時抗污染及抗氧化，和及消除污染物的損害，當中透明質酸能吸收和保持水分，達到豐盈的效果，提亮膚色和撫平細紋，令肌膚保持柔滑、滋潤。

Fresh - 紅茶酵素抗污染精華水 250ml (原價：$920)

限時優惠價：$420（最多可使用8,400積分，抵消 $84 現金）

3. Fresh - 玫瑰深層保濕面霜

Fresh - 玫瑰深層保濕面霜 50ml

說起Fresh中最受歡的當然少不了玫瑰深層保濕面霜，而全新升級版以強化肌膚保護屏障的大馬士革玫瑰萃取，及具鎮靜及舒緩功效的玫瑰水，敏感肌尤其適用，配以絲滑輕盈的質感，讓肌膚72小時長效深層補濕和滋潤！

Fresh - 玫瑰深層保濕面霜 50ml (原價：$380)

限時優惠價：$198（最多可使用3,900積分，抵消 $39現金）

4. Fresh - 玫瑰深層保濕柔膚水

Fresh - 玫瑰深層保濕柔膚水 250ml

同樣專屬人氣皇牌玫瑰系列的深層保濕柔膚水，蘊含一片片純正天然玫瑰花瓣，當中當歸葉萃取及珍貴玫瑰油分能充分為肌膚保濕，帶來舒緩和爽膚的功效，讓膚質更見細嫩柔滑。早晚潔膚後使用，清爽不黏笠，加上淡淡自然香氣，非常舒緩療癒。

Fresh - 玫瑰深層保濕柔膚水 250ml (原價：$370)

限時優惠價：$199（最多可使用3,900積分，抵消 $39現金）

5. Fresh - 紅茶瞬間修護面膜

Fresh - 紅茶瞬間修護面膜 100ml

紅茶瞬間修護面膜富含高效抗氧化成分，當中透明質酸成分瞬間提升肌膚水分，柔軟肌膚，質地如雲朵般輕柔，使用時為肌膚帶來清新涼快的獨特觸感。而紅茶複合物—令肌膚柔滑彈嫩，全面煥發健康光澤。現時低至38折，立即入手啦！

Fresh - 紅茶瞬間修護面膜 100ml (原價：$840)

限時優惠價：$320（最多可使用6,400積分，抵消 $64 現金）

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