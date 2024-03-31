復活節單日70萬人次出境破紀錄　北上人潮52.5萬　南下人數僅得…

【北上 / 復活節長假 / 清明節 / 旅遊】一連四天的復活節是港人外遊高峰期，據入境處統計，其中3月29日有70.08萬市民出境，當中逾52.58萬人次經陸路口岸北上，創下本港自去年初開關以來的新高，惟同日僅得6.67萬人次南下。

此外，入境事務處預料，今年復活節及清明節假期期間將有約1,100萬人次出入境。



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復活節假單日70.08萬人次出境

據入境處統計，3月29日有近70.08萬人次市民出境，創下去年初開關以來新高，亦超過去年聖誕長假前12月23日50.3萬人次港人出境的紀錄。而3月29日有逾52.58萬人次經各陸路口岸北上，而南下人次僅得6.67萬。

機場出境出境方面，3月28日及29日一連兩天都有逾6.6萬市民出境，同樣是開關以來最高紀錄，較上一次高峰、去年12月22日的6.2萬人次多約3,800人次。

復活節、清明節長假料1100萬人次出入境

入境事務處預計，今年復活節及清明節假期期間（3月28日至4月7日）約有1,100萬人次出入境，當中約950萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。而入境高峰期為4月1日，估計入境人次約為58.9萬。

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