樂悠咭│8.25起長者$2搭車必用　申請懶人包、8間臨時申請服務中心

各位老友記注意，由8月25日起，60歲或以上人士如要享用「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（$2優惠計劃），必須使用樂悠咭，大家要把握機會盡早申請！八達通卡有限公司會由6月24日起至8月31日，設立8間臨時申請服務中心，方便市民遞交申請或補交申請資料。本文為各位老友記整合樂悠咭申請方法、所需文件、相片要求、服務中心位置圖、首次使用須知等資訊，即看內文了解如何最快領取樂悠咭，無縫銜接$2乘車優惠！



由8月25日起，60歲或以上人士如要享用「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（$2優惠計劃），必須使用樂悠咭。（八達通網頁）

政府早前宣布，由8月25日起，所有60歲或以上香港居民（包括合資格殘疾人士）必須使用樂悠咭，才可享用$2優惠計劃，現有不記名長者八達通及一般個人八達通將不再適用。運輸署提醒60歲或以上香港居民盡快申請樂悠咭，確保由8月25日起可繼續享用$2乘車優惠。至於未滿60歲的合資格殘疾人士，則仍可使用已加註「殘疾人士身分」的個人八達通，繼續享用$2優惠計劃，無須申請樂悠咭。

1. 樂悠咭臨時申請服務中心位置及辦公時間

為協助60歲或以上人士申請樂悠咭，8間樂悠咭臨時申請服務中心將於6月24日至8月31日運作，辦公時間為星期一至五上午9時至下午8時、星期六上午9時至下午1時，星期日及公眾假期休息。

2. 樂悠咭申請方法

除上述臨時申請服務中心外，大家亦可以透過八達通App或郵寄表格申請樂悠咭。如按照要求交妥資料，八達通卡有限公司會在四星期內寄出新咭。建議大家可參考銀行月結單或水電煤氣單上的地址填寫申請表，以免延誤。

申請方法可參考以下教學：

a. 八達通App

使用八達通App申請樂悠咭簡單方便，既省時又環保。

步驟一：準備香港身份證正本（必須為2003年起簽發的智能身份證），以及彩色護照證件相片（留意相片要符合指定要求，可參考下文）

步驟二：下載八達通App

步驟三：透過八達通App遞交電子申請表：於八達通App「管理八達通」頁面內的「焦點服務」部分，點選「樂悠咭」，或於「常用功能」內點選「更多」，然後於「顧客服務」內點選「申請樂悠咭」，再按照電子申請表內列明的步驟提供資料及遞交申請。

除臨時申請服務中心外，大家亦可以透過八達通App或郵寄表格申請樂悠咭。（八達通網頁）

b. 紙本表格

步驟一：到以下指定地點索取附有免郵費回郵信封的申請表格：

另外可於樂悠咭申請資訊網頁下載申請表格（需自備信封及郵票）。

步驟二：填妥申請表格，以及1.)準備彩色或黑白的有效香港身份證副本，裁剪副本至真實尺寸並貼於申請表格上；2.)將1.5吋 x 2吋彩色護照證件相片貼於申請表格上（可參考下文相片要求）。

步驟三：郵遞寄出：親身索取表格者可使用申請表格所附的回郵信封；若是網上下載申請表格，則需自備信封及郵票，郵寄至：

新界荃灣郵政局

945 號信箱

八達通卡有限公司

樂悠咭申請



3. 申請樂悠咭證件相要求

a. 透過八達通App申請：

● 彩色護照證件大頭相片

● 白色或純淺色背景

● 6個月內拍攝

● 圖像最少600像素 (闊) x 800 像素 (高)

● 可預先拍攝及儲存合規格個人照片到手機內上傳，不建議使用手機即時拍攝自拍照

● 申請人如沒有依照上述規格提供相片，其申請將可能被延遲或拒絕

+ 1

b. 透過紙本表格申請：

● 彩色護照證件相

● 尺寸為1.5吋 x 2吋

● 6個月內拍攝

● 白色或純淺色背景

4. 了解申請進度或補交資料、多久可收取樂悠咭

遞交申請後，八達通卡有限公司會發出短訊、電郵或信件，提示申請進度，或要求補交資料或文件，申請人可致電服務熱線3147 1388查詢。若收到提示便要於14天內補交資料，否則會影響申請進度。

八達通卡有限公司會在收妥申請文件後四星期內寄出樂悠咭，並會以手機短訊通知申請人。如果在收到該短訊後10日或在完成申請後四星期仍未收到樂悠咭，可致電3147 1388直接與職員聯絡。

持有效香港身份證的香港居民，只要在申請日計起3個月內滿60歲，即可申請樂悠咭。（資料圖片/Getty Images）

5. 申請年齡要求

大家未必要等到年滿60歲才申請樂悠咭，只要持有效香港身份證的香港居民，在3個月內滿60歲，即可預先申請，到年滿60 歲當日便可以樂悠咭享用$2優惠計劃。

6. 首次使用方法

樂悠咭毋須啟動，持咭人只需增值多於50元即可使用，而首次增值額中包含50元可退還的按金。

樂悠咭的持有人可在八達通服務站使用「易轉服務」＊，選擇將其原來八達通卡上的按金、餘額和八達通服務（包括消費券、消費券計劃登記紀錄、合資格消費紀錄、有效的「殘疾人士身分」、自動增值服務、門禁系統等，如適用）轉移到樂悠咭，費用全免。經轉移後，該舊八達通卡會被即時註銷。

＊「易轉服務」只適用於將租用版或銷售版八達通轉移至樂悠咭，並不支援轉移銀行聯營八達通或手機八達通。你原有的八達通將會被收回或註銷。每張樂悠咭只可進行一次「易轉服務」。