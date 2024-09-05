颱風摩羯│8號風球至少到明12pm　天文台數據揭9月風暴8號要掛咁耐

【颱風／天文台／天氣消息／打風／摩羯／8號風球／10號風球打風／熱帶氣旋】熱帶氣旋摩羯襲港來勢洶洶，天文台表示，摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，本港多處地方吹強風，離岸及高地間中吹烈風。按照現時預測，摩羯將維持超強颱風強度，在明早於本港西南300公里左右掠過。隨著摩羯進一步靠近，今晚本港風力將逐步增強，天氣轉壞，天文台會在今日下午6時20分改發八號烈風或暴風信號。預料與摩羯相關的烈風區在明早仍然會影響珠江口一帶，八號烈風或暴風信號會至少維持至明日正午十二時。



歷年9月風暴到底有多強？今次8號風球懸掛多久？會否發更高風球？



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯至星期四（9月5日）會以強颱風級別進入本港400公里範圍，之後增強成超強颱風，以偏西方向移動穿過海口市。目前直吹香港機率最高一成。（天文台截圖）

即睇摩羯最新颱風路徑＋風力＋直吹香港機率▼▼▼

+ 2

天文台表示，過去數小時，位於呂宋以西的熱帶氣旋摩羯有所增強，天文台會在下午5時40分發出一號戒備信號；隨着摩羯在未來兩三日橫過南海北部，逐漸移向廣東西部至海南島一帶並進一步增強，預料華南沿岸風力會在本周後期增強，需要發出三號強風信號的機會較高。

天文台有紀錄以來9月共發出33次8號或以上風球

根據天文台數據，1946年有紀錄以來於9月曾發出33次8號或以上颱風信號，其中7次須懸掛10號或以上風球，分別是1957年強颱風姬羅莉亞、1962年超強颱風溫黛、1964超強颱風露比、1983年超強颱風愛倫、1999年颱風約克、2018年超強颱風山竹，以及2023年超強颱風蘇拉。

1953年蘇姍8號或以上風球懸掛超過2天

而歷年9月風暴8號或以上風球維持時間大部份都超過10小時，其中以1953年的強颱風蘇姍懸掛時間最長，足足49小時10分鐘，比超強颱風溫黛及山竹更長。