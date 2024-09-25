近兩成港人年內北上逾10次　每人消費幾多錢？首選目的地非廣東？

港人北上旅遊消費熱潮持續，亞洲旅遊交流中心最新報告顯示，有近兩成受訪港人表示今年北上超過10次以上，另有半數受訪者預計自己全年到訪內地次數會較疫情前增加。調查亦發現，45%受訪港人表示北上主要目的是為了享受美食和購物，並且有35.8%人認同內地餐飲購物性價比高是一大賣點。熱門旅遊目的地方面，港人首選竟非廣東省！至於港人北上旅遊一般消費多少錢呢？以下即看詳細排名及報告！



亞洲旅遊交流中心今年4至6月期間，透過線上及線下問卷成功訪問1,594名港澳市民（註：本文僅涵蓋香港受訪者回應數據），以了解旅遊市場情況，疫情後港澳市民旅遊習慣變化。結果顯示，逾82%受訪港人預計今年內到訪內地1至10次，約17%受訪者預計自己全年北上次數將超過10次。

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比較疫情前後，半數受訪港人預計自己今年到訪內地次數，會較疫情前有所增加。報告指，其中原因包括釋放疫情期間積壓的旅遊需求、內地文旅吸引力持續增強、港幣匯率維持高位等。

最受港人歡迎的旅遊目的地方面，第1名是首都北京，其次是新疆，而港人假日北上消費主要地點，包括深圳、珠海所在的廣東省，則排名第3。

調查顯示，港人到訪內地的主要目，是為了享受美食和購物（45.1%）、休閒度假（19.7%）等，而探親訪友的比例則較低（13%）。

當被問到有哪些原因吸引自己到內地旅遊時，大多數受訪者都表示內地餐飲購物性價比高是一大賣點，比例達35.8%。而內地文旅資源豐富、到訪內地交通便利也是主要吸引力。

至於港人北上旅遊消費水平如何？調查中，接近三成（29%）本港受訪者都表示消費預算達4,000元以上，更有近一成（9%）受訪者表示花費超過8,000元、3.7%人預算逾1.5萬元。