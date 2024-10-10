回顧恒指3周走勢　衝上2萬3點再暴力回吐　財政部記者會助反彈

【恒生指數 / 恆生指數 / 恒指 / 恆指 / HSI / Hang Seng Index / 港股】財政部將於周六（10月12日）召開發布會，市場憧憬將有更多刺激經濟「大招」出台，帶動港股向好，恒指今日（10日）收報21,251.98點，升614點或3.0%。

回顧港股近期走勢如坐過山車，先是連升三周，一度上探23,000點，惟至10月8日即暴力回吐2,172點，並創下港股有紀錄以來最大點數跌幅，令一眾小股民心情和身家都大上大落。不過港股由明天（10月11日）起因重陽節及周末長假休市3日，給予市場喘息空間，大家不妨趁這段時間回顧恒指走勢，整頓心情再思考下周部署！



9月24日，人民銀行等部門宣布將會推出多項貨幣政策刺激經濟，包括降息、降凖、降存量房貸利率等，旋即啟動港股本輪牛市。恒指由9月24日起連升6個交易日，其中10月2日單日升幅更高達1,310點或6.2%，惟至10月3日回吐330點或1.5%，但仍站穩22,000點水平。

9月24日，人民銀行等部門宣布將會推出多項貨幣政策刺激經濟，包括降息、降凖、降存量房貸利率等，旋即啟動港股本輪牛市。（資料圖片）

恒指及後繼續保持升勢，並在10月7日突破23,000點關口，重返逾兩年半以來高位；不過翌日（10月8日）即大跌2,172點，且創下港股有紀錄以來最大點數跌幅，而全日大市成交額達6,204億元亦是破紀錄。市場分析跌市原因主要源於大戶獲利回吐，以及市場有感當日發改委記者會未放出「大招」等。

不過重磅消息仍陸續有來，財政部昨日（10月9日）預告，周六（10月12日、內地工作日）將召開發布會，介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」情況，令市場萬分期待，券商預期措施或包括增發特別國債、推出現金補助刺激消費等。昨日預告開記者會的消息傳出後，恒指午間一度反彈，收市報20,637點，跌289點或1.4%，跌幅較前一日收窄。

市場憧憬財政部記招會帶來更多好消息，帶動港股造好，恒指今日收報21,251.98點，升614點或3.0%，全日成交額約3,253億元。