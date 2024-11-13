桃芝8號風球｜11月風暴特別勁？咁多次掛8號波　有1個掛足XX小時

【桃芝／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／氣溫／8號風球】熱帶風暴桃芝正影響香港，天文台表示過去數小時，桃芝採取較為偏北的路徑靠近廣東沿岸。隨着桃芝靠近珠江口，預料本港風力會進一步增強，天文台會在今晚（11月13日）11時10分改發八號烈風或暴風信號。按照現時預測路徑，桃芝會在明早最接近珠江口，在本港以南150公里左右掠過，與其相關的烈風區及狂風驟雨會影響珠江口一帶。8號信號會至少維持至明早10時。在過去1小時，大老山錄得的最高持續風速為每小時59公里，最高陣風超過每小時87公里。



究竟本港11月打風有幾罕見？又有多少次要出8號風球甚至更高風球？翻查天文台歷史數據，自1946年有紀錄以來，78年來11月的8號或以上風球僅得3次，分別在1954年、1972年及2022年，即使將3號風球計算在內也只得10次，而最近1次11月出現8號風球，是2022年11月的尼格風球，當時強度是強烈熱帶風暴級別。即看歷年本港冬季打風紀錄！



自天文台1946年有紀錄以來，78年來曾於11月發出14次3號或以上颱風信號，其中8號或以上風球僅得3次，分別是1954年11月6日颱風柏美娜時發出最高9號風球、1972年11月8日颱風柏美娜（同名）兩度發出最高8號風球，以及2022年11月2日至3日的強烈熱帶風暴尼格。當中以尼格懸掛8號以上風球時間最長，超過15小時。

即看歷年本港冬季打風紀錄▼▼▼

若連計12月風球紀錄比較，歷年冬季最遲發出的3號或以上信號是1993年12月1日，當時超強颱風艾瑪迫近本港。