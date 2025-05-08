香港SEO公司網站排名2025｜Google搜尋四天王　如何幫助商業營銷

全球數十億商業公司和互聯網用戶每天使用Google搜尋引擎尋找娛樂旅遊資訊，查找消費產品的優劣評價等行為，促使Google Search體系成為地表最強大的網絡流量中台。所有經營媒體、社交、電商、金融等等全部行業的大公司，均投入重兵在Google戰場上爭奪關鍵詞排名，拼命做好搜尋引擎最優化(SEO)， 從搜尋結果中爭奪流量。



在香港互聯網世界，這場爭奪戰在近年已決出勝負，大局已定——四大網站遠遠拋離全部對手，他們已經奠下無可動搖的地位。



盤點香港人在Google中最喜愛的網站

所有從事搜尋引擎優化(SEO)的網絡行銷專家，都必定會使用的ahrefs這款網絡流量分析工具，她被視為業內分析Google關鍵詞排名和流量的權威平台。根據她的數據顯示，自2021年開始，香港互聯網中，有四大網站長期佔據Google關鍵詞排名數量和流量的最前列位置，已經形成了壟斷的態勢，遠遠拋離其他網站。

根據ahrefs數據，hk01.com 從Google搜尋引擎獲得的流量長期穩居前三位置，自從2023年開始力壓世界社交媒體巨頭facebook和instagram。在2024奧運會期間，hk01.com曾超越Google旗下的youtube，歷史性進佔第二位。到了2025年，hk01.com再度超車Youtube。

根據ahref 2024年至2025年的數據，hk01從搜尋引擎獲得的流量，穩定地佔據第二位或第三位，壓到大部分國際互聯網巨頭。

1）維基百科：超級工具集和知識庫

她是全球首屈一指的網站，在多個國家均排名前列。香港人日常查詢名人、歷史、科普，在大多數時候，Google搜尋引擎都率先推薦維基百科滿足用戶需要。有很多香港人甚至將她視為學習進修的工具、字典，每天多次從Google拜訪維基百科做資料搜尋，以便做功課、寫論文、寫工作報告。在Google的知識世界中，它幾乎是無敵的存在。

難得的是，由於維基百科創始理念所影響，她很少商業成份，對於用戶來說，她是比較純粹的一個工具性和知識型平台。不過，對於希望達到商業宣傳、產品營銷、獲客成交等目的的商戶來說，她的商業傳播能力則遠遠遜色於以下三大網站的了。

2）Youtube：全球視頻平台之王

世界串流視頻超級巨頭，最強大的視頻平台，沒有之一。她幾乎擁有香港用戶所有需要的影片資訊。娛樂、音樂MTV、評論、教學、評測、搞笑、綜藝、劇集，等等。Youtube目前堪稱是全世界最大的電視台，她甚至開始壟斷客廳和睡房中電視屏幕，各大新媒體和傳統媒體都紛紛在Youtube開設帳號，展開激烈的競爭。

自從Google於2006年收購Youtube之後，兩間公司正式成為一家人，在「家長」Google的算法加權之下，Youtube能在自家人的搜尋引擎中包攬驚人流量，自然是順理成章的事情。在Youtube上，各大媒體和KOL帳號，紛紛激烈競爭提升自己的視頻播放次數，同時為她們的廣告客戶開拓更多宣傳產品的曝光量。多年前《蘋果日報》曾經憑藉動新聞稱霸香港Youtube世界，但《蘋果》結束營業之後，香港Youtube就一直處於KOL們割據爭霸的狀態。直到2023年，《香港01 @01official 》重新為媒體業重奪Youtube播放量第一的寶座。YouTube排行榜｜這間香港領頭羊拋離第2位一倍

3）香港01：擊敗世界社交霸主的本土唯一巨頭

hk01.com 曾經在2018年立法會補選和奧斯卡頒獎典禮等重大事件期間，創下一個不可能複製的壯舉：當時很多香港人在Google搜尋「立法會補選」、「奧斯卡」等字眼時，都會震驚地發現，第一頁的10個推薦網頁連結中，居然有8個，甚至全部10個連結，都是指向hk01.com。一夜之間，數百萬香港人認識了《香港01》這家媒體公司。後來，Google決定修改她的遊戲規則，禁止hk01.com這類瘋狂的霸榜情況再度發生。

2018年立法會選舉日，hk01.com洗版式壟斷了Google搜尋結果。此後Google更改遊戲規則。下方的常規搜尋結果中，只容許一個網域霸佔2個排名位置。

不過，Google突然改變遊戲規則沒有令《香港01》的搜尋流量下降。此後幾年間，以新聞起家的hk01.com 不斷擴大內容範疇，擴充網站的關鍵詞數量和範疇，全面覆蓋了幾乎一切香港人感興趣的範圍：娛樂明星、旅遊玩樂、劇集電影、體育球賽、富豪名人、消費零售、家電數碼、金融財經、親子教育、健康醫療、美容護膚、遊戲攻略、產品評測......等等。海量重要關鍵詞推動了hk01.com流量取得以倍數計算的增長，成為掌握香港最多互聯網人口的本土公司，最高峰期高達11萬個重要關鍵詞雄霸Google搜尋結果1-3位，數量超過全部香港主要媒體相加的總和。

根據ahrefs的Google搜尋流量數據，香港01在2023年7月正式拋離Meta集團旗下兩大社交平台，並在2024年奧運會期間，一度超過Google旗下的Youtube。（ahrefs截圖）

HK01 超越facebook和Youtube

根據ahrefs數據，香港01從Google獲取的流量於2023年第一季，第一次追上全球社交霸主facebook。雙方糾纏激戰了4個月後，hk01.com在7月實現了加速超車，從此拉開了領先於facebook.com和instagram.com的距離，成為史上唯一能完成此項成就，力壓世界級社交巨頭的香港本土霸主。在過去兩年間，hk01.com更曾數度超越Google旗下的Youtube.com，力壓所有海外互聯網巨頭。香港網站排名｜四大巨頭如何壟斷移動互聯網

香港很多大商家、小商戶自己建立的網站，都希望在Google搜尋引擎中獲取更好的關鍵字排名，以期望能宣傳自己的品牌、服務和產品，以促成更多成交。不過，這類網站通常有各種先天限制和後天經營上的劣勢，在Google戰場上的投放廣告的成本效益頗低。因此，越來越多商戶轉而選擇在hk01.com平台上以文章、影片、展示型廣告宣傳自己的產品和服務，同時能達到以下四種效果，並且全面覆蓋四大平台：



1）利用hk01.com的網域優勢，令宣傳內容和主題更輕鬆殺入Google關鍵詞搜尋榜，甚至是第一頁

2）增加社交媒體平台的曝光，因為《香港01》同時也是香港Meta/facebook平台中導流量第一的媒體。（facebook、instagram、Whatsapp）

3）在香港史上最大型的媒體App和網站體系中曝光（香港01 App和網站全球每月活躍/設備用戶高達1700萬）

4）香港01的Youtube帳號屬於全港觀看量最高帳戶，遠遠超過第2位100%-200%，這意味著視頻中承載的廣告曝光量也會是超一倍以上。

根據ahrefs數據，2024年7月至12月期間，hk01.com網域中有數以萬計具重要價值的關鍵詞，在Google搜尋結果中排名在1-3位，跟兩大世界超級巨頭Youtube和facebook鬥得不相上下。下方圖表：hk01只用了很少網頁，便能推動出這驚人的SEO頂尖排名數據。這反映了每一個頁面承載了極高效的攻頂的任務。

4）facebook / instagram：全球社交霸主

Meta體系是當之無愧的全球社交霸主，她僅次於Google體系之後，是全球第二大流量中台。她在香港和全球擁有壟斷性地位，幾乎每個香港人都曾經使用過她的產品和服務。很多用戶在上面創作、分享自己的日常、上載圖片和影片，以及開專頁做網絡營銷。

Meta體系無疑是深度滲透香港人移動互聯網的四大巨頭之一。不過，在視頻平台的戰場上，她唯一的對手是強大的Youtube。在Google搜索流量的戰場上，她則面對hk01.com超車壓力和激烈競爭。

在Meta自己平台上，她跟《香港01》則屬於合作共贏關係。《香港01》在Meta體系中建立的多個專頁、帳號，獲得了數百萬活躍粉絲，在Whatsapp新功能中，也屬於最多香港人訂閱的頻道。根據similarweb數據顯示，《香港01》是多年來從facebook獲取點解入站流量最多的媒體，不只是獲like。

反過來，《香港01》向facebook用戶提供了最優質的貼文，其主帳號一直是互動量最高的專頁之一。