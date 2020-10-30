萬聖節｜美國小朋友、寵物邊款裝扮最受歡迎？　預期消費大跌8億

【萬聖節／萬聖夜】每逢萬聖夜，不少人均愛趁機扮鬼扮馬外出狂歡，不過今年遇上新冠肺炎仍然肆虐，或影響各地慶祝氣氛。全美零售商聯合會（NRF）調查顯示，美國人今年慶祝萬聖夜的預期總消費為80億美元（約620億港元），較去年少8億美元（約62億港元），跌幅近一成。 聯合會同時調查今年10大最受美國人歡迎的小朋友及寵物萬聖夜服裝，結果顯示最多小朋友想打扮成公主，而幫寵物打扮成南瓜就成主人最愛。

2020年10大最受美國人歡迎的小朋友及寵物萬聖夜服裝▼▼▼

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2005至2020年美國萬聖夜預期消費總額▼▼▼

數據顯示，今年只有58%美國人打算慶祝萬聖夜，而總預期消費由2017年起已呈下跌趨勢，18及19年減少1至2億美元（約7.8億至16億港元），惟今年大幅減少8億美元（約62億港元），相信是受新冠肺炎疫情影響，降低整體慶祝意欲。

2005至2020年美國萬聖夜人均預期消費▼▼▼

不過若按人均預期消費計算，今年每名美國人的預期消費為92.12美元（約714港元），較去年多5.85美元（約45港元），反映有部分人今年打算消費更多。

比較2019及2020年美國人慶祝萬聖夜方式▼▼▼

比較去年，今年派糖果、主辦／參加派對、到訪鬼屋及進行「不給糖果就搗蛋」活動的百分比都下跌，而佈置家居則上升4個百分點，反映美國人今年打算留在家中多於到戶外及參與人多的活動。

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