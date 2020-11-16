買PS5要去到幾盡？即睇你嗰行買PS5要工作幾耐！第1名做1日就買到

【PS5／PS5指數／各行業收入中位數時薪】Sony（索尼）新世代遊戲機PS5在11月12日於日本、韓國、美國等7個地方率先發售，香港則要等到11月19日。不過PS5最便宜也要3000多元，究竟港人要工作多久才可買到呢？《香港01》整理出香港各行業工資中位數數據及購買PS5所需工作時數，當中以住宿及膳食服務業需時最長，但有1個行業可極速工作1天買到！

（Sony）

機迷引頸以待的Sony PS5，會在11月12日在日本、美國、加拿大、墨西哥、澳洲、新西蘭及韓國率先發售，香港要等多一星期，即11月19日才發售，中國內地則暫未有發售日期。

PS5內地推出無期 網民批分裂國家 內地港版炒上8000人民幣

先看看PS5主機及各配件售價▼▼▼

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但PS5的價錢是什麼概念？若以世邦魏理仕香港（CBRE）《2020全球生活報告》中香港人平均年薪約6.1萬美元（港幣約47萬元）計算，一年內港人可以買到近150部PS5數位版主機，光碟版主機則可買約120部，在全球城市排第1，數量更比深圳多6倍。

全球城市平均全職年薪（按紅點查看）：

世界各地PS5價格：

各城市平均年薪可買多少部PS5：

不過以上數字是按「平均年薪計算」，如果相對接地氣的港人每月入息中位數1.9萬元計算，每月只可買約5部（1年約60部）光碟版PS5主機，或約6部（1年約72部）數位版主機。

以2020年第二季入息位數1.9萬元、每月工作22天、每天工作8小時的時薪計算，港人需要連續工作超過29小時才可買到一部較便宜的PS5數位版主機。

PS5佔港人入息中位數比例如下：

邊個行業最快買到PS5？

如果還在考慮是否買PS5，或苦惱買數位版還是有光碟版主機，可看看你所在的行業收入中位數，究竟要連續工作多少時間可以買一部PS5。不過令人意外的是，10個行業類別中，地產、專業服務業竟然只排第5，而第1名只要連續工作1天就可以買到，完全是「贏在起跑線」。

即看 你所在的行業要工作多久才買到PS5吧▼▼▼

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