Steam 2020｜WFH打機人數增　數據話你知邊隻電腦遊戲最受歡迎

撰文: 研數達人 最後更新日期: 2021-01-22 17:00

疫情影響下,世界各地的人都被迫留家抗疫,除了上網煲劇外,許多人都選擇打機消遣,連帶2020年電腦遊戲平台龍頭Steam玩家人數不斷破紀錄。

Steam同時上線用家於2020年4月4日衝上2453.6萬人,遊戲中的玩家亦多達817萬人,當時最流行的遊戲為CS:GO及PUBG(絕地求生)。

至年底新遊戲《Cyberpunk 2077》推出,Steam同時上線用家人數突破4月高峰,12月13日有多達2480.4萬人同時在線,當中同時有708.2萬人在打機,包括100萬人同時在玩Cyberpunk。

以同時在線打機玩家計算,多人連線遊戲如CS:GO、PUBG絕地求生及Dota 2繼續佔一席位。萬眾期待的《Cyberpunk 2077》於12月剛推出時曾同時有100萬人在線遊玩,後來因遊戲表現問題,引發大量投訴及退款,玩家人數迅速下降。

至於玩家對遊戲的口碑評價,根據Steam 玩家於2020年的評分,獨立遊戲Hades以11萬好評壓倒性奪冠,亦在另一綜合遊戲評論網站Metacritic獲93高分。令人意外的是只有少數主流大作如《死亡擱淺》、《人中之龍7 》上榜,其餘均以獨立遊戲為主,包括較為人熟識的《Risk of Rain 2》、《Satisfactory》、《Ori and the Will of the Wisps》。