韋帕｜7月風暴數據　天文台揭咁多次發10號風球　有1個竟掛足2天

【韋帕／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／氣溫／8號風球】天文台表示，韋帕會在星期日（7月20日）頗為接近珠江口一帶，預料本港風勢將達烈風至暴風程度，有頻密狂風大驟雨及雷暴。韋帕會在明日（7月20日）頗為接近珠江口一帶，預料本港風勢將達烈風至暴風程度。天文台會在明日凌晨12時至2時改發八號烈風或暴風信號。天文台會視乎韋帕與香港的距離、韋帕會否進一步增強為颱風及本地風力變化，評估明早是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。



究竟本港7月打風有多厲害？又有多少次要出8號風球、9號風球和10號風球？翻查天文台歷史數據，自1946年有紀錄以來，79年來7月的8號或以上風球多達28次，當中2次要發出9號風球，2次要發出10號風球。而最近1次7月出現8號風球，是2023年7月的泰利風球，當時強度是颱風級別。



即看歷年本港7月打風紀錄▼▼▼

1978年「愛娜斯」8號風球懸掛42小時

至於8號或以上風球懸掛時間，自天文台1946年有紀錄以來，7月每1個熱帶氣旋8號或以上風球懸掛時間由數小時至數十小時不等，當中以1978年的「愛娜斯」懸掛8號以上風球時間最長，達42小時；最短則是2017年洛克，8號或以上風球只懸掛了4小時。