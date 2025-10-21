微軟分析40種職業易被AI取代　即睇高危工種　份工有3特徵最安全

生成式人工智能（Gen AI）技術發展迅速，對人們生活及就業影響深遠。微軟早前發表研究，分析不同職業的AI應用情況，並估計不同工種未來受AI影響程度。研究發現，知識型工作以及辦公和行政支援類工作將最受AI應用影響，「高危」工種包括翻譯員、客戶服務人員，以至歷史學家、數學家、數據科學家、大專教師等。

報告亦列出AI浪潮下最不容易受到影響的40個較「安全」職業，並提出這些職業有3大特徵，即看AI影響下最「高危」及「安全」工種名單。



研究基於微軟生成式AI工具「Microsoft Bing Copilot」的用戶任務資料，當中涵蓋20萬條經匿名化處理的任務對話數據，以評估不同職業的AI應用程度，包括應用AI的頻率、成功應用比率，以及應用於不同範疇的廣泛程度，從而得出不同職業的「AI適用性分數」（AI applicability score）。此分數愈高，即該職業愈容易被AI取代，反之亦然。

最容易受人工智能AI影響的40個工種

研究顯示，較易受AI浪潮影響的「高危」職業包括有翻譯員、客戶服務人員、公關、網頁開發人員，以至歷史學家、數學家、數據科學家、大專教師、作家等，而這些職業多為知識型工作，以及辦公和行政支援類工作。

最不易受人工智能AI影響的40個工種

相反，受影響最小的工種則包括照護類及人際接觸類職業，如護士助理、按摩治療師；機械操作或監控相關職業，如水務處理廠和系統操作員、卡車和拖拉機駕駛員；以及體力勞動類職業，如洗碗工、家傭及清潔工等。

不過研究人員亦提醒，今次分析僅針對AI的大型語言模型（LLM）應用，其他類型的AI應用亦可能會影響到涉及機械操作和監控的職業，例如貨車駕駛等。