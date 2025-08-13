62%的士司機年屆6旬　高齡司機意外率達近10年較高位　超巴士小巴

早前荃灣如心酒店奪命車禍，再度引發社會關注高齡的士司機駕駛安全，有意見認為商用車司機年齡應設上限。現時本港21萬持有效駕駛執照的士司機中，有62.2%、約13.1萬人年屆6旬。資料顯示，2024年本港每千名60至64歲、65至69歲、70歲或以上的士司機中，分別有23.1、20、18.6人涉及交通意外，比率遠高其他車輛同年齡層司機，並升至近10年較高水平。



截至今年2月28日，本港持有效的士正式駕駛執照人數達21萬，當中約7.9萬人為59歲或以下（約佔37.8%），近9.4萬人年齡介乎60至69歲（約佔44.6%），餘下約3.7萬人年滿70歲（約佔17.7%）。

社會關注高齡的士司機駕駛安全情況，據運輸署統計，2024年本港每千名的士駕駛執照持有人涉及交通意外比率為27.4，即當年每千名的士駕駛執照持有人中有27.4人涉及交通意外。當中60至64歲、65至69歲、70歲或以上涉及交通意外比率，分別為每千人23.1、20、18.6。單看數值，60歲或以上涉及交通意外比率較其他年齡層低，然而不同年齡的司機實際從業比率、工作時長等都有所不同，或影響意外率計算。

荃灣如心酒店奪命車禍，80歲的士司機報稱「頭暈」自炒撞死35歲菲律賓遊客，引起社會關注高齡司機是否適宜駕駛。（資料圖片/翁鈺輝攝）

高齡的士司機意外率升至近10年較高水平

高齡的士司機意外率有上升趨勢，其中2024年每千名60至64歲、65至69歲的士駕駛執照持有人涉及交通意外比率，均升至近10年新高；而70歲或以上交通意外比率按年稍跌，但仍屬近年較高水平。

比較不同類型車輛，高齡的士司機涉交通意外比率也是遠超其他主要公共交通工具。例如每千名70歲或以上的士駕駛執照持有人交通意外率為18.6，遠高於同年齡層的公共小巴（意外率為11.2）及公共巴士（意外率為2）司機。

不過的士整體行駛里數本身較其他公共交通工具多，例如2023年整體的士全年行駛里數達24.4億公里，遠多於公共小巴（3.2億公里）、公共巴士（7.8億公里）。若以同樣行駛公里數比較，2023年的士每百萬行駛公里中，有2.15架車輛涉及意外，稍低於公共巴士（意外率為2.64）和公共小巴（意外率為2.49）。