稅貸2025│比較最新稅季低息優惠　借30萬恒生息最平！

【稅貸 / 稅務貸款優惠攻略2026】隨着交稅季節逼近，各大銀行陸續推出個人稅務貸款產品，為打工仔提供稅季專屬特惠利率、現金回贈、豁免手續費等多重優惠。但市面上稅貸產品林林總總，選擇時應該留意什麼呢？本文為大家整合稅貸申請攻略，比較各大銀行最新稅貸利率及優惠詳情，助你了解各類稅貸方案！（註：資料更新至2025年11月25日）



不同借款金額、還款期有不同實際年利率

即將又到交稅季節，不同銀行和機構紛紛推出稅季貸款優惠，以超低年息作招徠，但其實APR是按個別申請人實際情況而定，所以最好是根據自己的還款能力、借貸金額，以及還款期來選擇最適合方案。

不過，要留意特惠實際年利率、高額現金回贈等，通常只適用於特定借款額及還款期。若借款額較低、還款期較長，利率一般都會較高，因此要看清楚不同金額和還款期的實際年利率。

就以較為普遍，借款30萬元、還款期60個月為例子去比較多間銀行的稅貸優惠，恒生稅貸實際年利率低至3.96%，每月還款額低至$5,510*。

「實際年利率」vs「月平息」

上文用於比較各銀行稅貸優惠的「實際年利率」，是採用香港銀行公會指定方法，在計入貸款利息、手續費及行政費等成本（註：不包括逾期或提早還款的利息或費用）後得出的參考年利率。至於「月平息」則是將全期應繳利息平均分配至每個月計算。

由於「實際年利率」計算方法更為全面，所以建議大家選擇稅貸產品時，最好重點比較「實際年利率」，並要同時按自己能力及需求，平衡各方面因素（例如是否能負擔每月還款額等），量力而為，選擇合適貸款方案。

「實際年利率」，是採用香港銀行公會指定方法，在計入貸款利息、手續費及行政費等成本（註：不包括逾期或提早還款的利息或費用）後得出的參考年利率。（資料圖片）

稅貸現金回贈可高達23,888元

稅貸產品以低息見稱，比較部份銀行近期推出的稅季優惠，實際年利率低於市面上大多數分期貸款產品。另外，不少銀行都會為稅貸申請人提供現金獎賞，以今年稅貸產品為例，現金回贈可高達23,888元，變相可額外再慳息。

隨着交稅季節逼近，各大銀行陸續推出個人稅務貸款產品。（資料圖片）

*受條款及細則約束，詳情請參閱hangseng.com/loan。

