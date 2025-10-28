許紹雄病逝│網民憶經典角色歡喜哥、方中sir　這女藝人搜尋量急升

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄今日（10月28日）凌晨病逝，終年76歲，令不少網民感到婉惜。Benz哥病危消息昨日（10月27日）傳出後，即引來不少網民關注，有關他的病情、所在醫院、曾出演的經典角色、家人以至圈子好友的搜尋量急升，當中搜尋熱度最高的是一位多次在劇集中與許紹雄飾演父女的女藝人。



許紹雄病危消息昨日傳出，多名圈中好友到醫院探望，包括佘詩曼、黃子華、周潤發、黎芷珊、吳卓羲、苗僑偉和太太戚美珍、蕭正楠與太太黃翠如、黃智賢、黃宗澤等先後抵達醫院。Google數據顯示，「許紹雄」搜尋熱度由昨午2時左右開始上升，並於今早11時許其病逝消息公布後升至最高。

許紹雄給觀眾的感覺風趣幽默，演活不少經典角色。（葉志明攝/資料圖片）

搜尋資料顯示，網民關注焦點包括Benz哥病情、所在醫院、曾出演的經典角色，以及他的家人和圈中好友。當中，和許紹雄多次拍劇的佘詩曼，過去1天的搜尋量升幅最顯著。佘詩曼與許紹雄以往多次合演父女，戲外二人關係亦情同父女，佘詩曼曾於綜藝節目中說從許紹雄身上感受到久違的父愛，二人亦上契成為契父女。

佘詩曼在澳門工作後即趕抵醫院探望許紹雄。（葉志明 攝）

+ 1

討論區上網民對許紹雄病逝感到婉惜，紛紛表示「很突然」、「RIP」。不少網民回顧他生前演出多個經典角色，如《使徒行者》內的「歡喜哥」和《新紥師妹》的「方中sir」，嘆謂「佢都算陪住香港人成長，細細個睇電視已經成日睇到佢」。