【一鍵比較醫保保費】網民自製神器　睇清邊間自願醫保性價比最高

現時到公立醫院診治專科或慢性疾病的輪候時間動輒需以年計，不少市民會購買政府認可的自願醫保，以防一旦患病也可選擇到私家醫院求醫。不過近年由於人口老化令醫保使用率增加、採用新興醫療科技等因素，導致醫療通脹急增，有報告推算2026年亞太地區醫療通脹率將達到14%，屬全球最高，保險公司亦難免要調高醫保保費，部份加幅更超過一成，導致每年保費開支較當初預估多出數千至逾萬元，大大加重投保人負擔，所以選擇醫保計劃時必須小心比較。



從數據來說，自願醫保加價是無可避免，而由於多數自願醫保條款均已標準化，不同公司產品的保障其實分別不大，所以最重要還是比較各公司保費加價幅度以及實際金額是否合理可承擔。



最近網上流傳一個網民研製、簡單易用的自願醫保比較「神器」，涵蓋保費、保障範圍及限額等比較項目，最重要是可一鍵看清各保險公司保費加幅的情況，免費讓市民可以預估長遠保費負擔，按自己需要和能力選擇最適合的醫保計劃。



標準計劃vs靈活計劃怎選擇？自付費是甚麼？

選擇自願醫保計劃時，可因應個人需要，集中比較幾個關鍵項目。例如：長遠保費負擔、「墊底費」（自付費）金額、保障範圍是否包含自己需要的項目，以及各項保障上限。

自願醫保是由醫務衞生局認可的個人償款住院保險產品，因為保障及條款均已規範化並且有最低要求，產品結構簡單清晰，不涉及投資成份，再加上保費可以扣稅，所以推出後即受到不少市民歡迎。自願醫保主要可分為「標準計劃」和「靈活計劃」兩大類，前者由政府統一基本保障範圍及要求，各保險公司產品內容大致相同，可以集中比較長遠保費支出。

至於「靈活計劃」則更具彈性，在「標準計劃」基礎上提供更多保障選項，切合不同消費者需要。「靈活計劃」又延伸出俗稱「CEO計劃」的全數賠償醫療保險產品，通常設有「墊底費」（自付費）由投保人承擔部份款項，通常「墊底費」愈高保費愈低。正正由於自付費只有在有需要索償時才要繳付，所以不少消費者會選擇以自付費來換取節省恒常保費支出，同時「泵大」保障。

公立醫院輪候時間動輒以數年計，不少市民會購買由政府認可的自願醫保產品，一旦患病時也可選擇到私家醫院就診。（資料圖片）

網民製強大自願醫保比較工具

現時市面上自願醫保產品五花八門，除清楚了解自己的醫療需要和負擔能力外，亦要貨比三家看清楚不同公司產品保障內容作比較。近日財經專頁「程總裁在國金89樓」就分享有網民自發製作一個易用又強大的自願醫保比較工具，只要簡單填寫年齡、性別和吸煙習慣，再選擇產品和計劃級別，便可一鍵生成比較結果，詳盡比較保費、保障範圍、每年及終身保障上限等。

其中保費方面，除了現時保費外，亦會按年齡及保費表估算未來10年保費及年均保費，最重要是提供坊間少見的保費加價比較，一表看清各自願醫保產品加價次數及幅度，方便大家預估長遠保費變化。

只要自願醫保比較工具上簡單填寫年齡、性別和吸煙習慣，再選擇產品和計劃級別，便可一鍵生成比較結果。（工具截圖）

自願醫保加價成風 影響消費者承擔能力

自願醫保加保費影響可以有多大？事實上，醫保保費本來就會按年齡逐年增加，若再疊加因為醫療通脹的保費調整，變相令保費「加上加」。早前程總裁綜合網民爆料，指出近期不少自願醫保都大幅調整保費，其中一名女性投保人表示保費由當年預估的6,000多元，大幅提升至今年9,000多元，升幅接近50%。另有一名信諾自願醫保靈活計劃（優越）的80多歲男士受保人的保費更由當年估算的5萬多元，飆升至逾7萬元，名義差額多達2萬元，十分誇張。保費大幅加價會令消費者大失預算，若不能負擔隨時要取消保單放棄所有保障！所以選擇時最好加以留意各保險公司的加價紀錄。

「程總裁在國金89樓」講述接到2個涉及自願醫保的投訴。(Threads@ifc89f截圖)

記者利用網民開發的工具作實測，嘗試比較不同保險公司的加價情況，以1名35歲、不吸煙男性的「CEO計劃」保單為例，原來逾半數產品都曾經加保費，更有公司加價多達3次，個別計劃保費加幅更高達14.52%，即超過一成，實非小數目。

之前提過，自願醫保條款本身就已標準化，所以不同公司產品之間分別不大，因此比較價錢更為實際，記者進一步比較各公司保費差異，發現在計及加價因素後，保費最低的是保泰(Bowtie)。以一名45歲不吸煙男性為例，保泰(Bowtie)的保費一年保費約11,724元，較平均水平（16,031元）少4,307元，相差近37%。

至於最貴的則是藍十字，同樣以一名45歲不吸煙男性為例，一年保費高達20,140元，比保泰(Bowtie)貴71.78%，但每年保障限額卻還少200萬元。

自願醫保比較工具提供現時保費比較，亦會按年齡及保費表估算未來10保費及年均保費，最重要是一個坊間少見的保費加價比較，一表看清各自願醫保產品加價次數及幅度，方便大家預估長遠保費變化。（工具截圖）

一般來說，僱主都會為打工仔購買團體醫保，不過團體醫保的保障未必足夠，所以記者自己就會利用公司醫保繳付墊底費，再額外買一份全數賠償的「CEO計劃」高端自願醫保，以更低的保費，換取更周全保障。

如果想進一步了解保障內容，比較表亦詳列各類住院費用、手術費、專科醫生等項目的保障限額，另外也可留意每年及終身保障限額，例如上文提到保費最平的保泰(Bowtie)，每年保額亦達800萬元，比較之下屬中上水平。

比較表亦詳列各類住院費用、手術費、專科醫生等項目的保障限額，以及每年及終身保障限額等。（工具截圖）

記者亦留意到，市面上保費較平的自願醫保計劃大多由近年新興的虛擬保險公司提供，這類保險公司主打以科技減省傳統行政成本，更重要是不設保險經紀或中介人制度，節省龐大的佣金開支，自然能夠提供高性價比的保險產品，建議消費者綜合以上不同因素選擇合適計劃。