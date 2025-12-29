創興銀行「悅進理財」限時優惠，全新客戶符合指定條件享豐富禮品

全球經濟環境不明朗下，港元定期存款成為儲錢首選，想要較高息港元定期存款，現在就有機會了！創興銀行推出「全新客戶」定期優惠，符合指定條件的「悅進理財」新客戶只需於2025年12月31日或之前完成兩個簡單的「指定項目」，並敍做3個月港元50萬或以上定存，就可享高達3.1%特優年利率*優惠，輕鬆儲錢。同時「悅進理財」客戶可享高達HK$22,300迎新獎賞，包含迎新獎賞、累積交易獎賞、信用卡獎賞及親友推薦獎賞。客戶更可尊享「3倍信用卡積分賞」優惠，只須完成指定合資格交易，包括透過指定渠道進行外幣兌換、網上簽賬、EPS或銀聯國際於本地商戶進行零售消費或合資格理財產品累積交易，即享高達3倍信用卡積分，每月最高可享120,000分 ，相當於HK$600免找數簽賬額，讓客戶邊消費邊「賺錢」。

創興銀行推出「全新客戶」定期優惠，符合條件的全新客戶只要於2025年12月31日或之前完成2個簡單的「指定項目」，並親臨創興銀行任何香港分行敍做3個月港元50萬或以上定期存款，就可享高達3.1%特優年利率優惠*。

「這些機會也是你的！」創興銀行推出「全新客戶」定期存款優惠，即日起至2025年12月31日，於開戶前12個月內未持有創興銀行單名及/或聯名賬戶（只持有信用卡賬戶者除外）之「全新客戶」，只要完成任何2個或以上「指定項目」，並敍做3個月港元50萬或以上定期存款，即可享高達3.1%特優年利率優惠*。

指定項目如下▼▼▼

創興銀行「悅進理財」推出驚喜迎新獎賞，除3個月港元定期存款高達3.1%特優年利率*優惠外，還推出高達HK$22,300迎新獎賞及「3倍信用卡積分賞」等優惠。

創興銀行「悅進理財」推出迎新獎賞高達HK$22,300及「3倍信用卡積分賞」

除了定期優惠，創興銀行「悅進理財」客戶還可享多項迎新獎賞，總值高達HK$22,300，包括：

💰迎新獎賞：總資產結存增長指定金額至指定日期，最高可享HK$800；

📈累積交易獎賞：開戶後首3個月內合資格理財產品累積交易，可獲高達HK$8 ,000獎賞；

💳信用卡獎賞：憑指定信用卡於發卡月起首2個月累積簽賬達指定金額，可獲HK$500迎新獎賞；

💰每成功推薦1位親朋好友開立指定戶口，有機會賺取高達HK$1,000獎賞，最高可獲得 HK$13,000獎賞！

另外，「悅進理財」還推出新舊客戶同樣受惠的「3倍信用卡積分賞」，且回贈相當驚喜！即日起至2025年12月31日，創興銀行「悅進理財」客戶完成合資格指定交易，包括透過指定渠道進行外幣兌換、網上簽賬、EPS或銀聯國際於本地商戶進行零售消費、合資格理財產品累積交易，即獲得高達「3倍信用卡積分賞」，每月最高享120,000分，相當於HK$600免找數簽賬額，邊消費邊「賺錢」。

信用卡積分可換領酒店、餐飲等逾100款禮品

創興銀行推出全新積分兌換平台，可兌換超過100款香港及其他大灣區城市禮品。

信用卡賺取的積分也功用多多！創興銀行推出全新信用卡積分網上兌換平台，創興信用卡客戶成功登入創興流動理財進入兌換平台，即可兌換香港及其他大灣區城巿商戶的指定優惠，信用卡免費簽賬額及免費銀行服務等。成功啟動創興流動理財並完成首次登入，尊享高達HK$4,038獎賞。由即日起至2025年12月31日（「推廣期」），信用卡客戶憑創興信用卡積分（「積分」），於兌換平台兌換指定禮品／服務，每個指定推廣期的首200件指定禮品／服務可享8折積分兌換優惠。先到先得，換完即止。

信用卡客戶成功啟動創興流動理財並完成首次登入可享高達HK$4,038獎賞，包括：

• 一次最高可獲得HK$3,888現金券的抽獎機會

• HK$100電子禮券（需客戶於推廣期內自行在流動理財指定頁面領取）

• HK$50電子禮券（將於2026年1月31日或之前發放至客戶的流動理財內）

創興銀行推出遙距開戶優惠，由即日起至2025年12月31日，客戶透過創興流動理財遙距開戶成功開立賬戶，可享「開戶即賞」和存款優惠。

創興銀行同時推出遙距開戶優惠，由即日起至2025年12月31日，合資格客戶透過創興流動理財遙距開戶成功開立儲蓄賬戶並完成首次登入創興流動理財／網上銀行，即送高達HK$150電子禮券，獎賞名額有限，額滿即止。另外，客戶透過創興流動理財／網上銀行於開戶後 90 日內成功開立之首筆3個月港元定期存款（起存金額HK$5,000或以上) ，可享港元特優年利率。立即下載「創興流動理財」應用程式

創興銀行推出多項驚喜迎新獎賞，獎賞豐富，記得要把握機會了！

創興銀行「悅進理財」迎新獎賞項目如下▼▼▼

優惠詳情：請按此

*以上服務及優惠受有關條款及細則約束。年利率以創興銀行於2025年12月24日訂定，僅供參考，實際特惠年利率將根據創興銀行不時訂定為準，詳情請向創興銀行分行職員查詢。

