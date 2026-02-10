全港104間博物館　康文署17間1年吸750萬人次到訪　這6間最受歡迎

博物館是文化傳承和傳播的重要一環，立法會秘書處早前發表《數據透視》，統計本港博物館數目及訪客人次等。文件顯示，現時本港約有104間博物館，當中44%為公營博物館，包括17間由康文署管理的博物館。2024年康文署博物館訪客人次達749萬，6年間大幅上升40%。文件亦披露，康文署6間較大型博物館最多人參觀，2024年訪客人數合計佔康文署博物館總訪客人數接近九成。



全港有約104間博物館

香港約有104間博物館，其中46間為公營博物館，包括17間由康文署轄下博物館，以及29間由其他政府部門和公營機構營運的博物館；其餘至少58間為私營博物館。

2024年康文署轄下17間博物館訪客達749萬人次，6年間累計上升40%。而最多訪客的博物館包括香港藝術館、油街實現、科學館、太空館、文化博物館和歷史博物館，2024年合計逾650人次到訪，佔同期康文署博物館總訪客人數87.5%。

計劃興建的康文署博物館

文件提及，政府根據2022年公布的10年文化藝術設施發展藍圖，現時正規劃興建8間新博物館。當中，中華文化體驗館，以及文化修復資源中心預計於2028年開館。

至於由公營機構管理的公營博物館中，最著名的包括有近年開幕的M+和香港故宮文化博物館，2023年兩間博物館總訪客量達405萬人次。

另外，本港現時有約58間私營博物館方面，當中約70%由非牟利或教育機構創辦，其餘30%則由私營界別設立。