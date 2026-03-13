準退休人士點揀自願醫保？買錯35年隨時蝕80萬！兩大因素助決定

不少人都會為退休生活做好財務規劃，希望退休生活無憂，不過除了準備退休後的生活費，亦要做好準備應付日後醫療開支。特別是退休即意味着失去公司醫療保障，加上隨着年紀漸長，身體容易出現毛病，若沒有醫療保險，一場大病便足以打亂退休財務規劃。



準退休人士若要為退休做好準備，最好在仍然受僱時做身體檢查，然後投保個人醫療保險，即使檢查時發現任何毛病，也可利用公司醫保及早求醫處理。不過現時市上個人醫保產品眾多，即使是同類醫保產品，價錢也可相差逾倍，準退休人士要如何選擇，才能同時兼顧退休生活的財政負擔和長遠醫療需要呢？以下為你一一解答。



盡早安排退休醫療保障 首選由政府認可的自願醫保

不少打工仔會以為單靠公司醫保已經足夠，但其實公司醫保在退休時便會失效，加上公立醫院輪候時間極長，所以退休前應及早購買個人醫保，確保日後有需要時可到私家醫院接受治療。現時市面上有多款個人住院保險，當中自願醫保計劃由政府監管，保證續保至少到100歲，同時大部份保障及條款均已規範化並設有最低要求，產品結構簡單清晰，十分適合準退休人士作為長遠規劃之選。

退休時公司醫保便會即時失效，所以打工仔應及早為自己購買自願醫保，以確保日後 有需要時仍可安心到私家醫療接受治療，免除在公立醫院長時間輪候的煩惱。（資料圖片/Shutterstock）

自願醫保主要分為「標準計劃」以及「靈活計劃」兩大類；而「靈活計劃」當中亦有一款業界稱為「高端計劃」的類別，以全數賠償作賣點，並設有不同自付費選項。考慮到退休後收入減少，所以準退休人士選擇保險產品時，宜同時衡量個人財政承擔能力，以及產品能否在醫療通脹高企的情況下仍能提供足夠保障。

選擇醫療保險兩大重點：個人財政能力＋長遠醫療保障

用以上準則比較三類自願醫保計劃，其中「標準計劃」雖然保費較平，惟保額未必夠應付退休後的醫療需要；至於「高端計劃」雖可提供全數賠償，但由於保費高昂，對於沒有固定收入的退休人士來說財政負擔較重。因此考慮到保費和保額兩大因素後，準退休人士可選擇「靈活計劃」，同時兼顧醫療保障和財務負擔兩方面。

準退休人士選擇「靈活計劃」，可確保有足夠醫療賠償保障，亦同時兼顧長期財務負擔。（資料圖片）

現時市面上有過百款獲認可的政府自願醫保，令人眼花繚亂，不過各產品的基本保障項目如住院、手術等賠償項目大多已標準化，主要差別在於保費，最貴和最平的可相差超過一倍！

以一名非吸煙男性的準退休及退休後時期（45至80歲）自願醫保「靈活計劃」每年平均保費為例，最平的保泰（Bowtie）保費年均僅約15,149元，較整體保險公司的年均保費（23,291元）少35%，而最貴的公司為保柏（Bupa）年均保費接近39,000元，比保泰（Bowtie）貴1.5倍。

受限於自願醫保的核保程序以及等候期限制，轉換保險公司的難度大增，因此選購自願醫保時需要考慮其長遠保費可負擔性。若投保人選購最貴的公司為保柏（Bupa），未來35年間的預計總保費開支為$1,363,625；而最平的保泰（Bowtie），未來35年間的預計總保費開支為$530,203，差距高達83萬港元。

保費差距大的部份原因，主要在於保障限額（如每年保障限額、終身保障限額等）不同，通常保費愈高，保單的保障限額就愈高。不過近年新興的虛擬保險公司，多運用科技減省傳統行政成本，而且不設保險經紀制度，可節省龐大佣金開支，所以能夠以低廉保費提供更全面保障。

新退休三寶：自願醫保靈活計劃＋額外醫療保障＋附加醫健計劃

另外要提提大家，「靈活計劃」不是全數賠償保險，部份細項醫療程序或項目設有賠償上限，即使未用盡整體保障額，也可能會因為細項上限而未能賠足，所以要看清楚「靈活計劃」產品是否提供額外醫療保障（SMM）。其中保泰（Bowtie）各款「靈活計劃」產品均設有SMM保障，舉例一名投保人入院接受手術，手術、病房等費用都能賠足，但「雜項」開支超出細項賠償額而未能賠足，不過他仍可透過SMM，獲得該項費用的80%賠償，大大減輕患病時的財務壓力。

對退休人士來說，恒常身體檢查十分重要，建議在住院保險之上，加購能同時提供定期檢查以及加大保障的附加計劃。（資料圖片/Shutterstock）

此外，對退休人士而言，恒常身體檢查十分重要，建議在住院保險之上，加購能同時提供定期檢查以及加大保障額的附加計劃。

以保泰（Bowtie）的醫健計劃為例，公司透過與中大醫院及港怡醫院合作，為投保人提供每年基本身體檢查，以及按醫生建議的針對性身體檢查，能大幅節省檢查支出。「靈活計劃」投保人使用指定醫療套餐（涵蓋普通外科、婦科、內視鏡檢查等多個專科）時更可獲為全數賠償保障，並可享免找數出院，毋須擔心費用問題。

想退休生活安枕無憂，健康當然是最重要，建議各位準退休人士在量入為出的大前提下，按醫療需要和負擔能力選擇一份最適合自己的醫療保險。