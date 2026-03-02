伊朗局勢│港網民搜尋飆升　最關注地點竟不在伊朗　是這中東城市

以色列（Israel）與美國於2月28日（星期六）對伊朗（Iran）展開大規模軍事行動，空襲伊朗全境多個地點，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中死亡。伊朗亦對以色列以及鄰近地區的美軍目標發動報復襲擊，波及阿聯酋杜拜（迪拜/Dubai）及卡塔爾多哈等商業樞紐。

Google香港區搜尋數據顯示，星期六起本港網民對伊朗的搜尋次數明顯增加，而由於杜拜機場是不少港人到中東及歐洲旅遊的主要轉機地方，當地情況亦引發本地網民關注。



數據顯示，本港網民對「伊朗」的搜尋量在本地時間2月28日早上開始急升，並於同日晚上升至最高峰，其後開始回落。

相關搜尋方面，飆升最明顯的包括「杜拜」、「哈梅內伊」、「以色列」等。其中杜拜是不少港人到中東及歐洲旅遊的主要轉機地方，杜拜機場亦在伊朗的反擊中受到波及。戰事開始後，中東多地關閉領空，多班由香港飛往當地的航班受影響。

+ 1

機管局表示，3月2日截至上午10時45分，有13班航班取消、1班延誤（包括國泰航空、阿聯酋航空、卡塔爾航空、阿提哈德航空的航班或聯營航班）。國泰航空最新（3月1日晚上）公布，所有由2026年2月28日至3月5日（包括當日）往返杜拜的航班已經取消；同時所有由2026年2月28日至3月3日（包括當日）往返利雅得的航班已經取消。