防曬產品比併2026│Avène雙效防曬評分最高！SPF/PFA/安全評級一覽

夏天要和陽光玩遊戲，同時預防色素色斑沉澱和皮膚老化，1款好的防曬產品必不可少！Vitargent 水中銀（國際）生物科技有限公司測試市面上7款防曬產品，發現Avène雙效精華級防曬在安全評級、SPF（對抗紫外線UVB）和PFA（對抗UVA 長波紫外線）方面都表現卓越，綜合評分最高，ALLIE持采濾鏡調色UV防曬乳和Round Lab白樺樹保濕防曬霜也有不俗表現。



即看下文了解各款防曬產品安全評級、SPF和PFA表現，選擇合適自己的防曬產品。



夏天和陽光玩遊戲，一定要做好防曬。（資料圖片）

太陽紫外線直接照射皮膚，會令黑色素增加，加速皮膚老化，最嚴重有機會導致患上皮膚癌，因此防曬產品要在SPF（抗紫外線UVB）和PFA（抗紫外線UVA）有好表現，才算有真正高防曬力。

7款防曬產品大比併

水中銀測試市面上7款防曬產品，包括Avène雙效精華級防曬、Biore水凝長效保濕防曬乳、ELIXIR膠原緊緻補濕妝前防曬底霜、La Roche-Posay每日高效提亮防曬霜、Physiogel潔美淨逆齡抗氧防曬精華、Round Lab白樺樹保濕防曬霜，以及ALLIE持采濾鏡調色UV防曬乳，比較這些防曬產品在「安全評級」、「SPF」和「PFA」數據。

抗UVA Avène防曬SPF數值最高 ALLIE防曬排第2

測試結果發現，Avène雙效精華級防曬在「SPF」表現中最突出，數值達59.8，是測試產品中最高。其次是ALLIE持采濾鏡調色UV防曬乳和Round Lab白樺樹保濕防曬霜，「SPF」數值分別是58.9和55.8，略遜於Avène雙效精華級防曬。

Avène雙效精華級防曬在「SPF」表現中最突出，數值達59.8。

抗UVA Avène防曬PFA數值最高 La Roche-Posay防曬排第2

PFA方面，Avène雙效精華級防曬同樣排第1名，PFA數值達27.6；第2名是La Roche-Posay每日高效提亮防曬霜的26。Physiogel潔美淨逆齡抗氧防曬精華以PFA數值23.8排第3名。

La Roche-Posay每日高效提亮防曬霜排第2名，PFA數值比Avène雙效精華級防曬低。

Avène等3款防曬產品安全評級「卓越」

安全評級方面，Avène雙效精華級防曬、ELIXIR膠原緊緻補濕妝前防曬底霜，以及Biore水凝長效保濕防曬乳都獲得「卓越」評級，即符合世界衛生組織（WHO）安全指引，亦沒有禁用或高度關注成份，可安心使用。

Avène防曬綜合評分最高

綜合以上測試，Avène雙效精華級防曬於「安全評級」、「SPF」、「PFA」數據都排在前列，防曬綜合成績最優秀。

而ALLIE持采濾鏡調色UV防曬乳和Round Lab白樺樹保濕防曬霜，於SPF表現較好，La Roche-Posay每日高效提亮防曬霜及Physiogel潔美淨逆齡抗氧防曬精華，則於PFA表現相對突出。

防曬小知識：SPF、PFA、PA是什麼？紫外線對皮膚有什麼損害？

防曬產品要在SPF（抗紫外線UVB）和PFA（抗紫外線UVA）有好表現，才算有真正高防曬力。（資料圖片）

SPF（Sun Protection Factor，防曬系數）是衡量防曬產品對抗紫外線UVB指標，即導致皮膚曬紅、曬傷指標，數字愈高代表延緩曬傷時間愈長。

