台山核電廠｜香港輻射無受影響？3張圖看實況！去到呢個量好危險

撰文： 研數達人 最後更新日期： 2021-06-17 19:26

先猜猜截止6月16日早上11時香港哪個地區每小時輻射水平最高▼▼▼

台山核電廠據報疑核泄漏事件引起關注，國家核安全局最新指出，台山核電廠周邊輻射環境監測結果顯示核電廠周邊輻射環境未見異常，形容處於「本底水準」，「也表明沒有任何泄漏發生」。台山核電廠距香港僅130公里，而天文台日前回應時稱，香港環境輻射水平過去1年一直正常，會繼續密切留意本港輻射水平。 其實天文台設有環境輻射監測網絡，24小時監測香港環境伽馬輻射劑量率。究竟香港輻射水平是否真的沒有影響？哪個地區平日輻射水平又最高？以下數據圖一一話你知。

綜合以上圖表，本港過去一年以至目前各區輻射水平變化不大，月或日平均值維持約0.08至0.15微希沃特／小時，顯示香港未見受到影響。

根據天文台，身體日常所收受到一直存在於環境中的輻射稱為「本底輻射」，當中85%來自天然環境，14%來自醫療診斷，1%來自其他來源，而在香港，正常範圍為0.06至0.30微希沃特／小時。

衛生署放射衛生科指出，輻射對人體的影響視乎強度、接觸時間及受影響身體細胞種類，人體若突然受到大量輻照，即超過1000毫希沃特（1000毫希沃特相等於1000000微希沃特），會引致急性輻射傷害，並產生短期症狀如作悶、嘔吐、極度疲倦和脫髮等現象；如全身所受輻射劑量達到10,000毫希沃特或以上即使有適當治療，仍很大可能有生命危險。另外，接觸輻射會增加患癌和子女出現遺傳缺陷的機會。