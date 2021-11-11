Elon Musk沽10% Tesla持貨即係幾多錢？銀碼超誇張夠派數次消費券

馬斯克（Elon Musk）繼推特（twitter）上發布《七步詩》，引起網民瘋狂猜測他的用意後，他近日有新搞作！馬斯克於周日（7日）發出投票推文，問網民他應否沽售一成他的Tesla股票，令他個人可以符合交稅的資格，自己無論如何也會服從投票結果。最終有超過350萬人投票，超過57%支持他沽貨，Tesla（TSLA）在過去數個交易日一改強勢，見歷史高位1243.49美元後掉頭回落，昨日收報1023.5美元，跌約17.7%。

現時Tesla的股票流通量為10億股，其中約17%由馬斯克持有，假設馬斯克遵守承諾沽售10%持股，即1.7%的流通量，價值將高達211億美元（以歷史高位的1243.49美元計算），已經超越香港首富李家誠身家的一半，可以代香港興建高鐵兼有找，即使由香港市民均分亦可以得到超過1.7萬港元。



馬斯克（Elon Musk）指自己將會服從投票結果，沽售10%自己持有的Tesla持股。（Getty Images）

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