叱咤頒獎禮2021、全民造星IV兩大投票　數據看穿網民最關注呢啲！

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2022年1月1日舉行，觀眾上月起以網上投票選出「我最喜愛的」男、女歌手及歌曲最後5強。適逢早前ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》總決賽，網民亦可投票選出心水女團，兩大全民網上投票活動，到底哪個較受關注？看看網上統計數據就可一目了然！



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先看叱咤樂壇「我最喜愛男歌手」社交網站人氣▼▼▼

統計由11月1日至12月30日與叱咤頒獎禮及《全民造星IV》投票相關的Facebook、Instagram及討論區帖文，合共5,693個主帖及其回帖，結果顯示全民造星的整體討論熱度普遍高於叱咤頒獎禮。

單計近2個月Facebook上，熱度最高的帖文是叱咤樂壇「我最喜愛的」歌曲最後5強結果，緊接其後是《全民造星IV》導師梁祖堯分享的帖文，兩個投票相關帖文在社交平台的熱度不相伯仲。

至於投票人選，《全民造星IV》冠軍邱彥筒（Marf）和季軍許軼（Day）的討論度最高。獲得第15名的趙展彤（VAL）的熱度則排第4，比賽結束後，不少網民熱議趙展彤的表現應不只值星級評判團給予的3分，紛紛為她抱不平。

叱咤頒獎禮方面，投票期由11月22日開始，統計由當天至今相關的帖文，男子組合MIRROR及其成員的熱度最高，被淘汰的男歌手張天賦（MC）及組合C AllStar亦同樣被熱議，不少網民對他們未能晉身最後5強而感到失望；相反女歌手的討論熱度則遠較男歌手及組合低，未有女歌手上榜。