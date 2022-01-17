ViuTV女團COLLAR出道兩成員網上熱度急升　數據看網民關注點轉變

女子組合COLLAR周三（12日）正式誕生，連日來舉行直播出道並推出新歌，網民熱議成員背景和造型。由《全民造星IV》總決賽結束至今僅3星期，網上討論持續，究竟今次女團是否符合網民心水？觀眾最關注哪位女生？



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▼▼《造星4》女團COLLAR成員▼▼

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是次分析COLLAR出道前一週至出道後一天（1月7日至1月13日）的相關Facebook、Instagram及討論區帖文，合共922個主帖及6.7萬個回帖。以討論熱度比較，最受觸目的三甲是人氣高企的許軼（Day），以及出道後討論度急升的李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka）。

1月12日的出道直播最高逾7萬人次觀看，最多人討論女團的風格，其中有關陳泳伽（Winka）的造型最受關注，不少人認為是次贊助服裝不適合所有成員。至於現年35歲李芯駖（Sumling）的歲數亦有多人討論，網民意見兩極，部分人大讚她的能力勝過年齡，但亦有部分人不認同。

出道前一週，「靚女」和「樣靚」相關的關鍵詞熱度大幅超越年齡、歌曲、其他造星參賽者等。出道後，網民紛紛熱議未能入選女團的參賽者，討論區上熱度最高的9則帖文均與2位近日生日、現年23歲的葛綽瑤（Yoyo）和17歲曾家瑩（Ariel）有關。

未有入團的參賽者中，綜合所有平台，許寶恆（Alice）、葛綽瑤（Yoyo）和何洛瑤（Sica）被提及的次數最多，不少網民估計，連同鍾卓穎（Ash）和楊安妮（Winwin），5人或會組成新組合。現時5人Instagram簡介已加上ViuTV聯絡，亦有不同傳聞指5人將發展綜藝或加入劇組，詳情等待日後公布。