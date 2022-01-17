消委會抽檢4大超巿主食及日用品均加價　呢類食物半年加最多

消費者委員會今（17日）公布，根據4大超巿的日常貨品價格抽檢結果，去年下半年內日常食品如麵包、米、食油等及個人護理產品的平均價格上升1.5%。在抽檢超巿中，最高1間更加價4%。即看邊類貨品加價最多！



消委會根據超市格價工具「網上價格一覽通」的數據，抽檢4間大型超市及食品店，包括百佳、Market Place by Jasons、AEON及大昌食品逾700件日常貨品售價。結果顯示，去年6月至11月期間的3類主要貨品價格整體上升1.5%，其中「麵包蛋糕／穀類早餐／麵包醬」的升幅最高，達2.4%。

而米、食油、罐頭等主要食品的價格變化相較少，平均稍上升0.4%。

個人護理產品則上升2.3%，僅比麵包類少0.1個百分點，其中有超巿的平均價格更增加6.4%，是所有超巿及貨品中最高。

綜合以上，按超巿比較的話，超巿G的平均貨品價格均較低，整體稍下跌0.9%。而其他超巿的價格均上升，最高是超巿E，加價4.0%。但要注意的是，同期4間超巿中，超巿E提供的優惠最多，逾4000個，超巿G則未有提供任何優惠。

根據各超巿網上價格，優惠包括買1件產品送另1件產品、買滿指定金額享有折扣等。4大超巿中有3間有提供優惠，但11月整體優惠較6月份少348個，下跌約4.8%。

注意，以上數據由超巿網上資料計算，各分店價格和優惠或與網上有所不同。