ViuTV劇集IT狗有幾反映現實？圖解IT業現況　原來人工升得咁勁？

ViuTV近日播放劇集《IT狗》，以誇張搞笑手法講述香港「IT人（資訊科技行業從業員）」的創業血淚史，更請來前財爺曾俊華客串，令觀眾十分驚喜。曾俊華於劇集播出後發帖文表示，希望觀眾看得開心之餘，也可留意社會創科發展。



究竟在香港「做IT」的環境如何？以下幾張圖看看行業現況、從業員男女比例、就業地區分布，以及人工和前景如何。



劇集由凌文龍、岑珈其、陳漢娜、陳湛文、余逸思，以及MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）及陳瑞輝（Frankie）主演，這個卡士可謂如實反映資訊科技行業男多女少的現況。根據政府統計處最新數字，2021年第三季本港「資訊科技服務」及「資訊服務」類機構的就業人數達56,000多人，當中男性有約4.1萬人、女性約有1.6萬人，男女比例接近2.5:1。

劇中主角葉念信（凌文龍飾）原為銀行IT部主管，被辭退後到了共享工作平台「Bornhub」，遇到新團隊並毅然創業。而實際上本港所有資訊科技從業員中，同樣有大部分都是任職金融機構等其他行業的公司。職業訓練局2018年調查顯示，全港包括自由工作者在內的「IT人」超過9.5萬，當中於非資訊科技行業機構工作人數約佔四成。而所有資訊科技從業員約為當年全港398萬就業人口的2.41%。

故事一開始便講到主角原本任職的資訊科技部門士氣低落，因同事們認為公司要開源節流，會隨時向自己部門下手。不過實際上，根據求職網站JobsDB統計，「IT人」中即使是較初級的程式編寫員，平均月薪也達2.2萬元（2021年），較港人平均月入高出2,000元。此外，資訊科技從業員2022年人工加幅估計達3.7%，冠絕各行各業。

《IT狗》不少場景都圍繞以南區數碼港為藍本的「數據港」，而比較全港18區，就以東區、觀塘及灣仔區內，任職資訊科技服務機構的人數最多。