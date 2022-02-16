抗疫的士政府包車時薪有咁多！同退休紀律部隊、醫護比是否高薪？

【抗疫的士／Omicron／Delta／酬金／香港疫情】本港新冠肺炎疫情大爆發，消息更指出，有逾萬名初步確診或確診患者仍要等候送院，港府計劃設專屬的士車隊，接載輕症新冠患者到醫管局轄下指定診所，星期五（2月18日）起實行。有業界指出，接載的確診者不用付車資，政府會以時薪約200元「包車」形式支付。

到底時時薪200元究竟是什麼概念？對比之前政府招募退休紀律部隊人員、醫護人員的酬金水平又相差多少？以下一一看清。



「抗疫的士」會有標記分辨。（資料圖片）

「抗疫的士」安排將於星期五（2月18日）開始實行，的士車行車主協會永遠會長吳坤成回應傳媒時稱，政府會以每小時約200元的「包車」形式支付，需時為約200輛的士司機準備好面罩、口罩等防護裝備，而接載的確診者不用付車資，兩周後再檢視是否繼續服務。

時薪200元是什麼概念？根據統計處資料，2021年第三季港人每月入息中位數20,000元，按定義每月工作22天、每天工作8小時計算，工時價值約113.64元（20,000元 ÷ 22天 ÷ 8小時），即200元相等於一般港人工作約2小時。

至於對比之前政府招募退休紀律部隊人員、醫護人員的酬金水平，「抗疫的士」時薪200元又相差多少？

公務員事務局早前發電郵向退休紀律部隊人員招手，召募專隊成員應對新年期間確診大廈「圍封及強檢行動」，報酬每小時390元，即「抗疫的士」司機時薪200元，比專隊成員少近一半。

而對比醫護人員，參考政府2020年推出的「普及社區檢測計劃」，當時西醫工會會長楊超發向傳媒透露，港府發電郵以時薪800元、600元及300元，招募醫護人員出任主管、副主管及收集員。以收集員300元時薪比較，「抗疫的士」司機時薪200元仍比收集員少超過三成。