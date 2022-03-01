最新全港18區人口　沙田最多人住　呢幾區人口密度、確診大廈最多

新冠肺炎於社區迅速傳播，政府將於3月中旬推行全民檢測，食物及衛生局長陳肇始早前表示，不排除配合實施禁足或停工停巿。各界關注禁足措施，統計處昨（28日）公布2021年人口普查簡要結果，究竟全港18區哪區人口密度最高？各區年齡分布如何？



根據2021年中期人口普查，觀塘區的人口密度最高，其次是深水埗及油尖旺區。若以人數比較，則是沙田區的人口最高，達69.2萬，其次觀塘有67.3萬人，元朗有66.8萬人。

最新疫情中，截至2月28日，14天內出現最多確診個案的地區按次序是深水埗、油尖旺、元朗及觀塘，四區各涉及的大廈數目約350至530棟，同樣是人口密度或人數高的地區。

長者及幼童感染變種病毒而出現重症的機會較大，18區年齡方面，黃大仙的平均平齡最高，達50.1歲，其次東區的平均年齡是49歲，兩區65歲或以上人口均佔約23%，14歲或以下人口佔比則是離島及九龍城區最高。

勞動人口方面，黃大仙及觀塘區的勞動人口最低，佔該區人口約56%。中西區、西貢及灣仔區的勞動人口最高，三區均超過64%。

至於各區人口變化，18區分布上與過往相若，沙田與觀塘最多人。與10年前相比，元朗的人口增長最高，增加2.7萬人，上升23.9%排第二，最高的是離島，上升40.9%。