疫情下非牟利私家醫院年賺最多1.7億　千張病床收公院症多定少？

第五波疫情嚴峻，公立醫院不勝負荷。國務院副總理韓正早前開腔關注香港私家醫院不接收新冠肺炎病人，引起社會討論，及後多間私家醫院陸續重申支援政府抗疫。事實上，本港大部份私家醫院均是稅務局註冊非牟利慈善團體，享有豁免繳稅。翻查資料，2021年本港經歷疫情，仍有至少4間醫院盈餘由數千萬至1億元不等。



此外，早期私院按批地條件需提供低收費病床，但曾被指使用率低下，至近年改為主要以政府資助方式，治療公院轉介病人，惟服務量可謂杯水車薪。究竟各私家醫院每年收入及對公共支援有多少？為何政府期望所有私家醫院共負抗疫責任？



現時全港共有13間私營醫院，有9間是非牟利慈善團體營運，大部分由政府以優惠地價批出土地，並根據《稅務條例》而獲得豁免繳稅。

翻查這些非牟利醫院的財務報告，至少4間於2019年至2020年錄得盈餘。其中以香港浸信會醫院最多，2020年盈餘達1.7億元，包括1.2億元沽售旗下物業收入，其次是聖德肋撒醫院（法國醫院），盈餘達8400萬元，而兩間港安醫院的收入扣除開支後合計亦有1億元，各醫院至今財政儲備由2億元至超過40億元。

另外明德國際醫院、嘉諾撒醫院、寶血醫院（明愛）三間醫院沒有公開醫院營運的實際收支盈餘。嘉諾撒醫院書面回覆指，財務尚算穩健，稍有盈餘都會以發展基金形式用作醫院發展及慈善用途，取之於社會用之於社會。明德國際醫院發言人口頭回覆稱，一向不用對外公開帳目。寶血醫院(明愛)於截稿前未有回覆。

現時本港13間私家醫院共提供約5,400張病床，不過近年使用率僅有約六成，部分醫院於疫情期間更低至約三成水平；私家醫院收費較高，使用率自然與公立醫院病房長期爆滿的情況形成對比。

私院獲優惠批地 惟被指無充分提供低收費病床

事實上，不少非牟利私院最初是透過免地價或象徵式地價獲得批地，條件是要提供免費或低收費病牀等，以承擔一定的社會責任。不過審計署早於2012年便指出部分醫院沒有嚴格規定，令免費病床使用率低下。至2020年，審計署再跟進，指出本港有兩間私家醫院提供164張低收費病床，但當局並無界定低收費病床的使用條件，以致難以執行等。

社會認為疫情下私院有責任分擔公院部分病人。醫管局自2008年起推出多項「公私營協作計劃」，包括放射診斷、血液透析、大腸鏡等，轉介病人到私家醫院或私營醫療機構接受治療，而這些服務大多由政府資助。

食衞局去年回覆立法會時指，疫情下醫管局需削減非緊急服務，因此有積極聯繫私家醫院等新增公私營協作計劃分流病人，曾開展項目包括初生嬰兒黃疸治療、剖腹分娩、癌症放射治療、骨科手術、胃鏡檢查及乳癌手術等，其中骨科及乳癌手術協作於2020/21年度分別服務約160及120名病人。然而，對比公立醫院一年上百萬的病人人次，服務量可謂杯水車薪。

第五波疫情近月轉趨嚴峻，李嘉誠基金會捐出約6,000萬元支援私家醫院接收由公立醫院轉介的非新冠病人，參與計劃的醫院有香港中文大學醫院、養和醫院、寶血醫院(明愛)、聖德肋撒醫院、港怡醫院及兩間港安醫院，每間醫院約可獲資助1,000萬元（兩間港安醫院共獲1,000萬元資助）。

全港私院共撥兩成病床接受公院非新冠病人

香港私家醫院聯會周二（15日）表示，13間私家醫院將會撥出1,000張病床及相關人手，接收由醫管局轉介的非新冠病人，佔全港私家醫院病床總數的兩成。

於疫情早期，不少私院因感染控制要求或缺少負壓病房，不接收新冠患者，或把懷疑受感染人士轉往醫管局醫院跟進治療。直至近日疫情嚴峻，中央開腔、社會要求支援聲音漸多，私家醫院悉數改變做法，如設立輕症病人特別病房或門診、免費網上診症等。

至少三間支援院舍確診長者暫托中心

當中，中大醫院經衞生署批准於3月7日啟用隔離病房、共24張病床，接收康復中病人。另外，聖保祿醫院與樂善堂合作，於港灣道體育中心設立暫托中心，照顧由公立醫院急症室轉介、病情較穩定的安老院舍確診病人，共提供130張病床；港怡醫院亦表示會為將啟用的青衣西南體育館暫託中心提供醫療支援。另外消息指，養和醫院亦將會承包位於小西灣體育館的暫託中心。

立法會議員梁熙表示，明白私家醫院難以一時間改裝病房，但公立醫院同樣可以做到短時間改裝，相信並不難處理，而人手問題亦可與政府合作或外判解決。另外，就私家醫院接收公立醫院非新冠病人，亦促請政府或醫院向公眾公開病床使用率相關資料，以及私家醫院接收新冠病人的數目，以免巿民繼續感求助無門。



特首林鄭月娥3月8日與私家醫院業界會面，會後表示大部份醫院都同意四大支援方向，包括盡量接收公立醫院的非確診病人、照顧等候出院或入院的長者、為輕症的確診病人提供門診診治，提供熱線或線上支援正在隔離的人士。