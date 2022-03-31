疫情令市民減外出　有交通工具蝕7000萬淪負資產　三公司仍賺錢

疫情大爆發期間巿民減少出行，直至近日疫情開始回落而增加出門。運輸署數字顯示，2021年平均每日乘客較2020年度少350萬人次，直至2021年下半年才有回升趨勢，但全年仍較疫情前少15%。天星小輪早前表示，2019年下半年至今虧損超過7000萬元，已成為負資產，現時靠借貸渡日，還款至2047年也未能還清。另外今年初3大巴士公司加價，香港電車亦已向政府申請加價。



究竟現時各大公共交通營運情況是如何？疫情影響客量，到底實際車費佔總收入多少？



按交通工具比較，2020年大部分交通工具乘客量下跌2至3成，但天星小輪的跌幅最高，下跌逾52%。去年大部分乘客量回升，天星小輪的乘客人次仍較2019年少46%。

在7個交通工具中，新渡輪的下跌幅度最少，2021年最為明顯，僅較2019年少4.6%，相信主要來自假日來往離島的本地遊客。

根據各交通營辦商財政報告，兩年疫情期間只有九巴及珠江船務（新渡輪營辦商）持續錄得盈利，港鐵兩年的累計利潤則是最高，主要來自2021年的物業發展利潤。

車費未必是公共交通營辦商的主要收入，根據最新業績報告，只有3大巴士專營公司的收入主要來自車費，其中九巴的車費收入更達91%。至於天星小輪及港鐵的車費收入佔比較少，僅約4分1。珠江船務主要業務則是貨物運輸，2020年5月完成收購新渡輪，客運業務佔比少於1成。

另外，雖然電車沒有公布每年營運數字，但根據過往立法會文件，2016年車費及廣告收入各佔約1半。電車公司今年初表示，疫情期間客量減少，加上全景遊電車、電車派對等停運，嚴重打擊公司收入。年初向政府申請加價，以應付持續上升的營運成本。

港鐵是全港最多乘客量的公共交通工具，按收入比較，港鐵車費及廣告收入同樣是最多。車費方面，第二是九巴，有56.5億元。廣告第二是新巴，有9000萬元廣告收入，其次是城巴。