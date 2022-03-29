疫情下平均人工不跌反升？呢個行業成大贏家　即睇你職級薪金幾多

【行業薪酬／人工統計】統計處最新公布港人工資及薪金總額按季統計報告，發現在選定行業中除運輸業外，大部份行業的2021年第4季平均工資按年上升，當中以金融及保險活動升幅最高，超過12%，其次是住宿及膳食服務活動和地產租賃及保養管理，分別升逾6%及近5%。



如果以各行業工資計算，金融及保險活動平均工資仍是選定行業中最高，達23,896元，錄得0.13%跌幅的運輸業，則以22,432元排第二。專業及商業服務平均工資則在8個選定行業中排最尾，只有13,088元。



即睇各選定行業平均工資，你的人工高於平均還是低於平均？▼▼▼

督導級、技術員、文書級等各職級、職業平均月薪▼▼▼

另外，所有選定行業平均工資為17,216元，意味若你的月薪高於17,216元，已比不少打工仔平均工資高。

政府發言人表示，上述最新數字僅反映截2021年底的情況。由於本地第五波疫情，勞工市場已明顯惡化，並將在短期內繼續面對壓力，政府已採取多項措施，為日後本地疫情減退後經濟能快速復蘇鋪路。

以上數據只供參考，就業人士平均薪金不應視為完全相等於僱員平均入息，例如就業人數針對一個指定統計日期，但每月薪金總額是將整個月內所有現金支出合算而成，而且就業人數不單包括僱員及在職董事，還包括在職東主、在職合夥人及無酬家屬幫工等通常不支薪的人。