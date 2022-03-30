東江流域60年大旱　本港耗水量創新高　政府水管滲漏率超高

東江流域出現60年來最嚴重旱情，水利門部門指出自2021年起雨量偏少所致，並會確保輸港東江水供應。前特首梁振英亦於Facebook發文，指本港引入的東江水量創新高。到底本港有多少食水來自東江水？有沒有善用東江水？以下為你一一拆解：



先睇本港每年耗水量▼▼▼

2010至2019年間，本港整體食水耗用量增加6.4%，而人均食水量耗用量也有所上升。值得留意的是，食水耗用量有三分一食水因處理食水和喉管破裂而流失，並非真正用量。

根據2021年度水務署回覆立法會財委會文件，由於本港山多令水壓較高，以及交通繁忙等因素，本港政府水管滲漏率高達15%，目標在2030年前透過採取多項改善措施降至10%。2020年度有8.02億立方米東江水供港，若按比例推算有1.2億立方米東江水滲漏而浪費。

另外現時本港有7%食水用於沖廁，以本港耗水量1027百萬立方米推算，相當於7000萬立方米食水，主要是東涌和新界北地區，而東涌將於2023年起分階段改用鹹水。

以往港府與廣東省簽訂「統包總額」協議，按協議香港每年須支付一筆款項，以獲得上限 8.2億立方米的保證供水量。不過在2010至2019年間，香港從未用盡保證供水量，其中3年更有超過兩成供水量未取用，導致實際東江水單位成本比以供水上限的平均成本高最多32.6%。

同期本港購買東江水的費用亦持續上升，10年間增加52.8%。

2020年港府與廣東省政府簽訂2021至2029年供水協議，由以往「統包總額」方式改為「統包扣減」，按實際東江水取水量而扣減水價，預計在這9年期間可為香港節省3.24億元；2021年供水實際單位成本將介乎每立方米 5.96 元至 7.84 元。

廣東粵港供水有限公司目前對香港、深圳、東莞供水保持正常穩定，疫情未對三地供水水質和水量造成任何影響。香港食水來源主要為東江水，圖為東江東莞段。（資料圖片 / 鍾偉德攝）