美國超市搶聘貨車司機年薪可達86萬港元　仲有年假21日、醫療保險

美國貨車司機人手短缺，當地最大零售商沃爾瑪（Walmart）早前宣布提高長途貨車司機薪酬，新入職司機年薪最高可達110萬美元，相等於86.2萬港元。即看美國貨車司機待遇，究竟當地人手短缺情況達甚麼程度？其他行業人工又有多少？



沃爾瑪（Walmart）4月7日宣布，調整貨車司機起薪，年薪達9.5萬至11萬美元，相等約74萬至86萬港元。與過往同一職位的8.75萬美元（68.6萬港元）年薪相比，上升至少8.5%。

根據求職網站Indeed統計，全美貨車司機平均年薪相等約58萬港元，新入職為54.8萬港元，沃爾瑪今次薪酬條件較平均高1.2至1.4倍。

根據經濟合作暨發展組織統計，美國居民2020年平均年薪為6.9萬美元（54萬港元）。按Indeed最近36個月紀錄，最高的是手術室護士及臨床護士，年薪分別相等約123萬及97萬港元，其次是產品擁有者及前端開發人員，年薪約80萬港元，與今次沃爾瑪（Walmart）開出的貨車司機職位薪酬相若。

與本港薪酬比較，沃爾瑪（Walmart）貨車司機月薪相等約6.2萬至7.1萬港元，較本港專業人員、經理及行政級人員等薪酬中位數高。在本港統計處報告，司機被歸類為「機台及機器操作員及裝配員」，平均月薪為1.5萬港元。最近1個月香港地區Indeed約20個招聘廣告上，貨車司機月薪約1.5萬至3萬元。

美國貨車運輸協會（American Trucking Associations）2021年報告指出，美國現時貨車司機人手嚴重短缺，2021年短缺為8萬人，創歷史新高。並預視2030年的短缺有機會超過16萬，主要原因是退休，其次是行業發展及司機離開行業，包括因部分州份通過大麻合法以致司機無法通過藥物測試、至少年滿21歲的年齡限制、疫情下培訓學校人數大減等。

有評論指美國貨車人手短缺主因是司機流動率高，協會於3月底回應指，流失或流動率高是源於行業需求急增，司機於行內轉至另一公司以獲得更高薪酬，屬行業內競爭，實際上離開行業的人數較其他原因少。