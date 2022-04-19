衛生署數據揭疫情下兒童超重比率大增　呢個年齡層肥胖比率倍增

政府宣布全港中、小學及幼稚園將陸續重返校園上課，強調實體上課對學生學習和成長十分重要。衛生署數據指出，疫情爆發後本港兒童超重及肥胖比率明顯上升，當中以4歲和小一、小二學生情況最嚴重。若以性別劃分，男生肥胖比率明顯比女生高！



根據衛生署資料，疫情前本港4歲、小一和小二（6至7歲）和中一（12歲）每年的超重和肥胖比率相若。不過疫情爆發後超重及肥胖比率明顯急升，當中以4歲兒童超重比率急增近一倍，由2.8%增至5%；而小一和小二學生超重比率更增加至兩成，即每5人有1人超重。

若按性別劃分，男生超重和肥胖比率明顯高於女生。特別是中一學生，差不多每3名男生有1人超重，比率高於女生一倍！

另外，衛生署同時調查疫情期間學生飲食和運動習慣，發現大部份中、小學生體能活動和日常戶外活動減少。同時有逾兩成小學生飲含糖飲品和進食高鹽高脂食物（如薯片、雪糕）比疫情前增加。運動量大減加上進食垃圾食物增加，相信是不少學生致肥的原因。

另外，衛生署亦指出疫情下前往健康院檢查的4歲兒童，有視力問題或需接受檢查、跟進比例增加。視力較弱者比率由2019年的4.5%增至2020年的6.6%，需轉介眼科專科的兒童亦由9.3%增加4.3個百分點至13.6%。

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