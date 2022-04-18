Chill Club年度推介投票週姜濤、MC串流量最高　呢個歌詞重複最多

《Chill Club推介榜年度推介21/22》將於本月24日舉行，觀眾由上月底起分階段於網上投票，投選年度男女歌手、組合、樂隊，以及年度十大歌曲。以下分析投票週期間串流及社交平台數據，即看最新樂壇排行榜走勢。



按Instagram表現比較，男歌手張敬軒的追蹤人數最高，達84.6萬，MIRROR成員姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）均有約79.2萬人追蹤，排第二和三。

女歌手方面，薛凱琪、鄭秀文和謝安琪的追蹤者最多，有63至149萬人追蹤。今年初奪得叱咤頒獎禮「女歌手金獎」和「我最喜愛的女歌手」的鄭欣宜則排第四，有34萬名追蹤者。

根據串流平台Spotify最新一週數據（4月1日至4月7日），適逢「年度十大歌曲」投票週期間，姜濤的《Master Class》串流量最高，一週達17.9萬次。其次是張天賦（MC）的《記憶棉》，串流量達17.1萬次。

至於在YouTube平台上，呂爵安（Edan ）1月推出的《E先生連環不幸事件》音樂影片播放量大幅超越其他歌曲，達1551萬次。其次，《Master Class》和《記憶棉》亦同樣超過1000萬次。但受推出時間影響，普遍2021年下半年推出的歌曲累積觀看量平均較上半年少。

在30首候選「年度十大歌曲」中，「再見」及「喜歡」二詞出現最多次，分別各15次。另外「回」字亦重複至少18次，包括「回家」、「回來」、「回程」等詞語，「再見」和「回」主要來自MC $oHo & KidNey (Feat. Kayan9896)《係咁先啦》、RubberBand《Ciao》、C AllStar《集合吧! 地球保衛隊》等歌曲。

近日有網民於討論區熱議廣東歌定有「我」或「你」二字，在候選歌曲中它們亦是出現最多次，分別有232和192次。至於單曲內重複歌詞方面，姜濤《Master Class》有78個「Nah」，Anson Lo 盧瀚霆《Megahit》有36個「uh-oh」，《係咁先喇》的「係咁先喇」亦重複9次，成為該曲的標誌性歌詞。