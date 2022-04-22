疫情下空置舖位急增　近1/4食肆停業　呢條名店街空置率超過30%

第五波疫情衝擊本地經濟，美聯工商舖研究顯示，今年3月尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環四大商業區吉舖達828間，空置率回升至11%，以尖沙咀情況最為嚴峻。而早前食肆停晚市堂食，飲食業紛紛煞停新店擴充，另有超過兩成食肆需暫時停業。即看哪條街吉舖最多，哪個行業最重災。



研究顯示，今年1月四區商舖空置率均較去年第三季下跌，但在疫情大規模爆發後的3月，四區吉舖率均應聲反彈，吉舖較1月增加81間。當中定位為遊客購物區的尖沙咀最受疫情影響，今年3月商舖空置率回升至16.7%，吉舖多達252間。至於銅鑼灣及中環的空置均超過10%，而在有民生消費支持的旺角區空置率則較低，最新數字為7.3%。

個別街道方面，以時裝及零售店為主的尖沙咀加連威老道商舖空置率高達31.1%，相當於每10個舖位有3間吉舖。此外，尖沙咀漢口道及彌敦道，以及銅鑼灣波斯富街空置率均超過25%，即有超過四分之一舖位為吉舖。

研究發現，去年年底疫情緩和，四大核心區湧現飲食業新舖，今年1月食肆數目較去年大增92間，當中以非中式餐館數目最多達59間，不少位於中環。此外咖啡、甜品、小食店亦見明顯擴充。然而，第五波疫情爆發後，飲食業急煞停擴充，再度停業的酒吧尤其受重創。

除了酒吧外，美容院、娛樂場所等表列處所亦被要求停業，加上受堂食人數限制、營運成本增加影響，不少食肆選擇停業或縮短營業時間，四區內有合共至少一成商舖暫時停業「白交租」，當中食肆多達468間，佔該行業比例高達23.6%。而按地區劃分，以中環區停業比例最高。

疫情下市民減少外出，民生消費備受影響，研究指服裝商店受重創，今年3月較1月統計店舖數目減少35間，當中包括不少連鎖品牌。

上述研究統計2022年1月及3月，四個主要購物區的不同行業街舖數目及空置數據，覆蓋四區內156條街道，共7,543間（1月）、7,524（3月）間店舖。