Chill Club｜Anson Lo封王網上熱爆　何啟華、許廷鏗意外成焦點

【Chill Club頒獎禮/盧瀚霆（Anson Lo）/MIRROR/許廷鏗/ERROR/何啟華（Dee）】ViuTV《Chill Club 推介榜年度推介21/22》昨晚（24日）完滿結束，盧瀚霆（Anson Lo）奪男歌手金獎及憑個人單曲《Megahit》奪年度金曲，頒獎禮播出後網上討論度急升，即看網民最關注點！



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以下分析《Chill Club 推介榜年度推介21/22》播出後14小時（4月24日晚上8時至4月25日早上10時）的網上帖文，包括Facebook、Instagram和討論區，合共351則主帖及3.3萬則回帖。連奪兩獎的盧瀚霆（Anson Lo）最受矚目，被網民提及最多次。

全晚頒獎禮有不少焦點，表演方面，因許廷鏗演唱《修羅場》期間疑有工作人員忘記熄咪，數度傳出一名男子說話聲，引起網民熱烈討論，熱度值最高。其次，不少網民指MC $oHo & KidNey與MIRROR合唱《Black Mirror》、綜藝節目《膠戰》演出主題曲等表演有驚喜，熱度值上升。

此外，網民亦留意到支持者為ERROR成員何啟華（Dee）所舉的燈牌，由於位於舞台中央背後，無論鏡頭移到任何位置都能拍攝到該燈牌，網民笑指為「全場最佳」。

按平台分類，Facebook和Instagram過半帖文與盧瀚霆（Anson Lo）有關，其次是MIRROR和姜濤。而討論區網民較平均討論各參與單位，盧瀚霆（Anson Lo）佔約一成半，其次是MIRROR、張敬軒、許廷鏗和陳蕾，不少網民討論張敬軒未能奪男歌手獎，以及許廷鏗和陳蕾的表演情況。