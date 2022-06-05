公眾燒烤場停開近兩年何時重開？邊個最多爐最易去？附地址攻略

公眾燒烤場自2020年7月起關閉至今，是疫情下停開時間最長的設施之一。隨著社交距離措施分階段放寬，公眾燒烤場何時會重開？



現時全港有204個公眾燒烤地點，究竟哪裏燒烤爐最多，哪一個最接近社區，哪個最隔涉？



本港現時有204個公眾燒烤地點，當中163個設於郊野公園的燒烤地點由漁農自然護理署管理，另外41個燒烤地點由康樂及文化事務署管理，主要設於泳灘及公園。

公眾燒烤地點自2020年7月15日起停開接近兩年，期間未曾於疫情較緩和時重新開放。記者致電1823，查詢郊野公園燒場地點會否於5月19日隨社交距離措施第二階段放寬重開，工作人員指，署方暫未公布重開時間，而按照以往做法，重開表列處所安排一般不包括燒場地點，而是另作公布。記者另致電康文署個別燒烤場地查詢，工作人員亦回覆指暫未有重開時間。

燒烤場停開多時，預料重開後即成熱門假日好去處，到處「一爐難求」，以下特別整理全港公眾燒烤場攻略，提供地址、燒烤場數目等資料，助大家做好準備。

至於哪個燒烤場較易「霸到爐」？屯門蝴蝶灣公園有80個燒烤爐全港最多，大美督燒烤場亦有40個爐，成功機會較高。而若想找方便易去的燒烤場，就可擇位置接近黃大仙市區的獅子山公園。