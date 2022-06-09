美國上市券商實力大比併　富途首季淨利潤、資產客戶增長最強勁

近年疫情掀起投資熱潮，加速互聯網券商發展，當中包括美國上市的券商，到底這些券商實力如何？以下透過比較香港科技券商龍頭富途證券（Futu，NASDAQ: FUTU）、盈透證券（Interactive Brokers，NASDAQ: IBKR）、 羅賓漢（Robinhood Markets Inc，NASDAQ:HOOD）、SoFi（NASDAQ: SOFI）四間券商最新一季業績關鍵數據表現，比較各間公司實力。



1. 按季利潤增長

比較四間券商2022年首季利潤增長，以剛公布業績的富途表現最佳，按美國非公認會計原則計量（Non-GAAP，下同），富途淨利潤按季上升16.6%至約7,940萬美元，其餘三間券商按季淨利潤倒退，其中羅賓漢按季淨利潤倒退64.4%。

2. 客戶數據：用戶增長、客戶日均收益

廣納投資客戶是推動券商業績增長的力量之一，富途今年首季有資產客戶數目達到132.6萬，按季增加8.2萬個，增長率6.6%，按年升幅更高達67.9%，與SoFi 同屬高增長。而富途客戶留存率高達98.2%，顯示客戶忠誠度極高。

至於比較能為券商帶來收益的客戶交易量，富途上季客戶日均收益交易（DARTs）達59.6萬筆，按季增長9.6%，於四間券商之中表現最為出色，同期盈透證券DARTs按季增長4%，Robinhood則錄得按季收縮（SoFi未有公布相關數據）。

與另外3間券商不同，富途旗下投資應用程式「富途牛牛」除了提供證券交易、財富管理等服務外，亦具備社交平台功能，吸引不少對投資感興趣的人士使用。截至今年三月底，富途牛牛和moomoo App全球註冊戶數達1,810萬，按年增加了27%，進一步擴大平台規模，為投資圈搭建一個熱鬧的交流平台。

富途證券穩佔香港科技券商龍頭地位，以活躍用戶數和香港用戶原創內容（User Generated Content，簡稱UGC）計算，牛牛圈繼續穩居香港第一大線上投資社區。另外根據市場數據，富途本港用戶數目超過200萬，即平均每3名成年港人就有一位使用。

3. 開拓市場成公司業務增長點

四間券商中，立足香港十年的富途近年積極開拓多地證券市場，以尋找更多業務爆發點。截至2022年一季度，富途在香港、美國、新加坡、澳洲及歐洲多地持有牌照及資格數達到50張。

今年首季，富途正式進入澳洲市場，為當地投資者提供一站式線上投資服務，促進當地金融交易發展。新加坡市場方面，踏入2022年富途更獲新加坡金管局批出財務顧問牌照豁免資格（EFA），成為當地首家獲得新交所全部會員資格的科技券商。第一季度，新加坡的客戶資產管理規模按季增長15.1%，在新加坡市場的滲透率進一步提升，有望成為公司業務增長點。

總結而言，去年初投資氣氛異常熾熱，普遍券商業績高速增長，不過2022年投資市場轉趨波動，加上高基數效應，導致大部分券商今年首季業績增長放緩。觀乎同業表現，富途的競爭優勢及業績數據均較為強韌，加上在港基礎紮實，具備一定實力和基礎。近期陸續有小型證券商宣布倒閉，富途或能在新一輪行業整合下，進一步受惠。