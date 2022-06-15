消費券優惠｜ZA Bank 推開戶即送$500！申請資格、方法一覽

【消費券2022／$1萬電子消費券／優惠／着數／ZA Bank】政府公布派發新一期5000元消費券的安排，並容許市民轉換領取消費券的電子支付工具。ZA Bank 率先推出優惠，新客戶由即日起至7月23日在登記連結開戶，或用邀請碼「OCTOPUS」在ZA Bank 成功開戶並登記領取消費券的八達通卡號碼，毋須任何消費送多500元到八達通卡，即5000元變成5500元，帳面即可「賺取」多一成金額，消費更彈性更精明。



登記開戶傳送門 — 用手機號碼、電郵登記，無需再輸入邀請碼

只要在7月23日前用邀請碼「OCTOPUS」在ZA Bank 成功開戶並登記領取消費券的八達通卡，毋須任何消費即送多500元到八達通卡。（Google Play圖片）

ZA Bank 最快5分鐘開戶方法流程



第一步：首先在手機下載ZA Bank 手機應用程式，蘋果（Apple）App Store（點擊下載）及Google Play（點擊下載）都可下載，然後按以下步驟開戶：

【ZA Bank 開戶教學】第一步：下載ZA Bank App。（香港01製圖）

第二步：驗證手機號碼，然後記得輸入邀請碼「OCTOPUS」以獲取八達通拎消費券的500元獎賞，之後輸入郵箱地址

第三步：選擇身份證類型，並根據指示拍攝身份證及人臉識別

第四步：編輯及確認身份證信息

【ZA Bank 開戶教學】第四步：編輯及確認身份證信息。（香港01製圖）

第五步：填寫地址、稅務、職業、開戶目的

第六步：自選 ZA Card 卡號

【ZA Bank 開戶教學】第六步：自選 ZA Card 卡號。（香港01製圖）

第七步：設定用戶名稱及登入密碼後即完成

開戶後需登記八達通卡領取獎賞

合資格新客戶成功開戶後，需在14天內到App內的指定活動頁填寫用作登記消費券的八達通卡號碼，其間可修改八達通卡號碼，用作領取500元獎賞。ZA Bank 將於8月內，透過手機APP及電郵發出領取獎賞通知，之後客戶可透過八達通手機APP或八達通服務站領取500元獎賞，而領取獎賞時八達通餘額不可多於2500元。

簡單登記拎$500



是次活動名額多達10萬個，另外提提大家，若在開戶後12個月內結束賬戶，ZA Bank 有權於賬戶扣回支付的現金總金額。受條款及細則約束。現有客戶都有豐富奬賞，請密切留意 ZA Bank 的最新消息。