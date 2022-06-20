消費券優惠｜BoC Pay開戶+登記即送$168金額全港最高！附申請教學

【消費券2022／$1萬電子消費券／優惠／着數／BoC Pay】第二階段5,000元電子消費券8月初派發，今期容許市民申請「轉會」，而來港升學、專才等「準永久居民」今次也能受惠，可獲半額即5000元消費券。

新獲選為消費券計劃支付工具之一的BoC Pay就推出一系列「派錢」優惠，用戶享有現金着數。首先是「轉會」或新登記人士以BoC Pay領取電子消費券，可獲得100元現金賞；若是首次註冊用戶，更可賺多68元迎新獎賞，即合共獲得高達168元！同時仲有機會以1,999元超抵價買iPhone 13、Sony PlayStation 5，以及$999買任天堂Switch！



即看BoC Pay一系列消費券轉會、登記及商戶優惠

第二階段5000元電子消費券於8月7日起派發，今期計劃下的支付工具增至6種，包括中銀香港旗下的BoC Pay，市民可於6月23日至7月23日期間申請轉用另一消費平台。而此前未登記的市民，以及新加入計劃受惠範圍的來港專才、企業家、升學人士等，亦可於同一登記期內申請5000元消費券。

以BoC Pay登記領取消費券，可輕輕鬆鬆賺多100元現金賞，新客戶更可賺多68元迎新獎賞。（BoC Pay圖片）

登記消息券+新開戶即送$168

【$100轉會現金賞】一眾準備「轉會」及新登記人士請留意！BoC Pay推出「轉會現金賞」，經由BoC Pay領取第二階段消費券，便可賺100元現金獎賞，而首次登記消費券的人士同樣有份，名額15萬個，先到先得。比較6款儲值支付工具已公布的優惠詳情（截至6月15日），BoC Pay高達100元轉會現金獎賞目前是全港最高金額！

【$68迎新獎賞】此外，由即日至2022年6月30日，新客戶成功註冊BoC Pay，即可賺多總值68元的電子商戶優惠券，適用於百佳超級市場、FUSION、TASTE等熱門指定商戶。

$1999搶iPhone 13、PlayStation 5

BoC Pay消費券用戶更可獨家享有1,999元買iPhone 13、1,999元買Sony PlayStation 5，以及$999買任天堂Switch的超抵折扣！搶購攻略即將公布，請密切留意。

BoC Pay消費券用戶更可獨家享有1,999元買iPhone 13、1,999元買Sony PlayStation 5，以及$999買任天堂Switch的超抵折扣。（香港01製圖）

BoC Pay高逹$15,000商戶消費優惠

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BoC Pay覆蓋全港7萬間商戶，有齊各式零售、餐飲及服務商戶的實體店及網店，就連在街市也有不少攤檔接受BoC Pay付款，以BoC Pay使用消費券非常方便，更可享有連串商戶優惠，包括於OpenRice訂購外賣自取單一消費滿20元即減5元，誠品書店消費滿500元即減40元，以及中國聯通5G計劃月費半價優惠等，金額合計超過1.5萬元。

以下即看如何註冊BoC Pay、登記領取消費券拎齊連串優惠



1. BoC Pay註冊教學

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2. BoC Pay消費券登記教學